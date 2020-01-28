Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в начале февраля

Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым в начале последнего месяца зимы повезет с деньгами.

Гороскоп на 2020 год сулит некоторым знакам Зодиака финансовую удачу уже в первых числах февраля. Именитый астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым в начале последнего месяца зимы повезет с деньгами.

Об этом пишет "РБК Украина".

Овен

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У Овна в руках все будет кипеть в начале февраля - для него нет ничего невозможного. Его энергия, целеустремленность и лидерские задатки позволят с легкостью осуществить то, за что в другое время он не стал бы даже браться. Такая инициативность обязательно принесет плоды в виде шуршащих купюр.

Рак

Для Рака настанет время по-настоящему грандиозных свершений. У него будет достаточно решительности, смелости, профессионализма и вместе с тем необходимой осторожности, чтобы обогнать конкурентов и стремительно выйти на новый уровень, как в должности, так и зарплате, премиях и других поощрениях.

Лев

Лев станет центром притяжения для окружающих. При желании он способен покорить своим обаянием всех, а заодно и заручиться на будущее поддержкой людей, от которых зависят его карьера и зарплата. Начало февраля - отличное время для налаживания полезных знакомств.

Стрелец

Стрелец в начале февраля 2020 будет демонстрировать коллегам и начальству лучшие свои стороны и профессиональные таланты Это отличный период для того, чтобы делать карьеру, заводить полезные знакомства и заручиться поддержкой вышестоящих.