Астролог рассказал, как достичь успеха в 2020 году

В год Белой Стальной Крысы, уверяет Влад Росс, не следует бояться начинать что-то новое.

Восточный гороскоп на 2020-й – год Белой Стальной Крысы – рекомендует для покорения вершины Олимпа отказаться от индивидуальной работы и заняться коллективным.

Такую рекомендацию на текущий год дал астролог Влад Росс, пишет "Главред".

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По его словам, стоит создать команду, которая будет эффективно работать для достижения общей цели. Астролог советует окружить себя творческими людьми, проверенными друзьями, соратниками, которые готовы оказать помощь словом и делом.

В то же время астролог предупредил, что кто-то из окружающих может выискивать ваши слабые места и, чтобы предотвратить удар, стоит вовремя прикусывать язык и научиться хранить свои секреты.

"Китайский гороскоп на 2020 год обещает успех тем, кто раньше работал, не покладая рук. Готовьтесь собираться плоды, которые принесут старые проекты. Хорошие денежные поступления ждут и тех, кому для завершения важных дел остался последний рывок", – заметил Росс.

Эксперт добавил, что восточный гороскоп-2020 рекомендует избавиться от привычки критиковать окружающих, плести интриги, придираться к мелочам и не обращать внимание на факторы, которые отвлекают от новых идей. Астролог отметил, что в этом году не стоит бояться начинать что-то новое.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждет Крым и Донбасс в 2020 году.