Гороскоп на 27 января 2020: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – проблемы

Астрологи советуют сегодня проявить гибкость и искать хитроумные ходы для решения задач.

В понедельник, 27 января, гороскоп предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану - прекрасно, если же у них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучать в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.

Другими словами, если вам кажется, что какое-то задание не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня есть большая вероятность того, что вы сумеете найти хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен может с удивлением обнаружить в себе необыкновенную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Овен сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы освободиться от оппонента. Поступит он все равно по-своему.

Телец

День у Тельца может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Тельцу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Телец готов азартно доказывать любую ерунду, в которую и сам не очень верит. По этой причине спорить с ним - дело пустое.

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Близнецы

День у Близнецов обещает пройти под знаком повышенной активности и деятельности. Более того, своей собственной активности Близнецам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-то запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Рак

Рака неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские дети. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Рака зарядом положительной энергии. А разве этого мало?

Лев

В душе Льва проснется не только великий стратег, но и большой тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо замыслов - только неприятности наживете. Все, что Лев задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие отрицание в этот день в его планы не входит ни капельки.

Дева

Дева может испытывать серьезные сомнения, мешающие ей принять какое-то важное для себя решение. Сегодня звезды гороскопа склоняют ее тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Деву свернуть с выбранного ею пути ни к чему не приведут.

Весы

Весы будут склонны проявлять недюжинное упорство по любому поводу. Переспорить их или переупрямить будет трудно, да и не нужно. Вероятно, уже через день-другой причина спора покажется Весам мелкой и смехотворной. Поэтому, стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию сварливого спорщика очень даже просто.

Скорпион

Скорпион может чувствовать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто время от времени у Скорпиона может возникать желание укрепить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Скорпиона действительно будет шанс лучше зарекомендовать себя в глазах начальства. Да и в глазах противоположного пола тоже.

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Стрелец

У Стрельца вполне может обостриться материнский (или родительский) инстинкт. В этот день у Стрельца есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Стрелец сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Козерог

Козерог из одного только спортивного интереса готов будет настойчиво доказывать окружающим любое свое мнение, даже бессмысленное. Вступать с ним в споры - занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Козерог с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Козерогу этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Водолей

Водолей будет настойчиво идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить его отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Водолея большие шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Рыбы

Рыбы готовы будут извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Рыбам нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.