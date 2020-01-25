Знак Зодиака Лев: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Львов от остальных знаков, – гордость и решительность.

Лев – пятый знак Зодиака, период которого продолжается с 23 июля по 21 августа.

Один из самых самоуверенных знаков, его стихия – огонь, символ – лев, связанный с огнем. Планета-покровитель – Солнце. Камни-талисманы: янтарь, алмаз, изумруд, рубин, топаз и хризолит.

Основные черты характера, которые отличают Львов от остальных: энергичность, душевность, тщеславие, гордость, решительность и упрямство.

Характеристика Львов

Читайте такжеЗнак Зодиака Рак: полная характеристика и совместимость с другими знакамиЛев обладает даром созидания и настойчивостью в достижении своих целей. Это чрезвычайно творческие люди. Но при этом Львы крайне тщеславны, горды и упрямы.

Люди, рожденные под этим знаком, – прирожденные лидеры. Они сильные и целеустремленные, обаятельные и харизматичные, любят быть в центре внимания и нравиться окружающим.

Вместе с тем представители данного знака часто зависят от оценки своих действий и достижений со стороны окружающих. Одобрение дает им дополнительные силы и укрепляет веру в себя. Тогда как критика может вызывать даже приступы безудержного гнева.

В трудностях Львы изобретательны и хладнокровны. Они умеют брать на себя всю полноту ответственности в принятии важных жизненных решений.

Мужчина Лев

Не переносит критику, он горделив и эгоистичен. Часто бывает, что представители этого знака переоценивают свои возможности, но в большинстве случаев это даже помогает им быть успешными как в карьере, так и в личной жизни.

Читайте такжеЗнак Зодиака Близнецы: полная характеристика и совместимость с другими знакамиЛьвы не пунктуальны, обидчивы и ревнивы. Долго помнят оскорбления, но, как правило, они не стремятся отомстить.

Из-за тщеславия мужчина Лев может ошибаться в людях, попадать в авантюры и в близком окружении иметь фальшивых друзей, которые используют его в своих корыстных целях.

Львы не выносят рутину, они бывают грубыми и резкими, но при необходимости могут идти на компромиссы. В основном это происходит, когда они понимают, что только так могут добиться желаемого.

В любви представители данного знака собственники. Спутниц выбирают из тех, кто находится в центре внимания и всегда окружен массой поклонников. Для них важно и в этой части жизни оставаться завоевателем, добытчиком.

Женщина Лев

Рожденные под знаком Льва – это уверенные в себе, общительные, привлекательные женщины, которые всегда находятся в центре внимания. Они не представляют себя без этого. Стремление быть лучше всех – это стимул для Львиц, который движет ими с детства.

Среди достоинств представительниц этого знака следует выделить эффектную внешность, доброту, активную жизненную позицию, желание совершенствоваться и творческое начало.

А вот из негативных черт характера в ее арсенале – самовлюбленность, тщеславие, склонность к показухе и вспыльчивость.

В любви Львицы проявляют себя верными, лояльными, щедрыми и отзывчивыми. От своего партнера они ожидают такой же независимости и силы духа, которыми обладают сами. Для них важно полное равноправие в отношениях.

Ребенок Лев

Ребенок, рожденный под знаком Льва, всегда находится в самом центре событий. Вокруг него собираются все остальные. Он, как правило, инициатор и генератор всех самых безумных идей, которые могут быть чреваты последствиями. Им очень сложно усидеть на месте, важно всегда испытывать себя и свои силы.

Дети Львы охотно занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. При этом они очень болезненно принимают поражение, проигрыш или плохую оценку за свои старания.

Маленькие Львы очень хотят понравиться и быть высоко оцененными, именно это вдохновляет их стремиться к еще большим результатам.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость у Львов с представителями знаков огненной стихии – Овнами и Стрельцами. Также они хорошо совместимы с Близнецами и Весами.

Несовместимыми знаками для Льва являются Телец и Скорпион, хотя союз с Тельцом может быть полезен для карьеры, а со Скорпионом – для эмоциональной поддержки.

Что касается совместимости в браке, одним из лучших выборов для супружества будет Водолей. А для духовного развития плодотворно партнерство с Раком.