Время обновления: особенности новолуния, влияние на людей и как правильно вести себя в этот день (видео)

Новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Новолуние - это время, когда Солнце символически «соединяется» с Луной. Ночное светило скрывается, и его нельзя увидеть на небе. Это загадочные, темные и безлунные ночи.

УНИАН расскажет Вам об особенностях новолуния и как правильно вести себя в этот день.

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Особенности новолуния и влияние на людей

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. И если для астрономов это обычное явление, то для астрологов – это особый период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий месяц.

Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям, а также делятся собственным опытом с окружающими. Этот период считается особенно удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной жизни.

Что можно и запрещено делать в новолуние

В этот период лучше заняться планированием новых проектов, четко сформулировать цели. Также в новолуние астрологи советуют избавляться от вредных привычек.

Помните, что во время новолуния не рекомендуется проводить серьезные финансовые меры. Также запрещено заключать сделки, совершать крупные покупки, занимать деньги. Важно не переутомляться в этот день, отдыхать и набираться сил.

Как новолуние влияет на человека?

Считается, что в дни нового месяца человеческие энергетические ресурсы существенно снижаются. В этот период может не хватать сил, люди чувствуют слабость и желание отдохнуть. В новолуния возможны апатия, раздражительность и изменение поведения.

Как правильно загадывать желание на новолуние?

Считается, что новолуние – лучший день в месяце, когда наши мечты могут реализоваться. Поэтому настройтесь на позитив и загадывайте вполне реалистичные и осуществимые желания.

Как ранее писал УНИАН, январь станет месяцем, в течение которого будет закладываться программа событий на весь год. Поэтому постарайтесь провести этот месяц максимально правильно.