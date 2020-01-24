Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждет неожиданная прибыль

Сегодняшний день покровительствует старательным людям, утверждают астрологи.

В эту пятницу важно уделить внимание выполнению обязанностей, требующих внимательности и вдумчивого подхода.

Сегодня Луна в созвездии Девы, а оно покровительствует старательным людям, утверждают астрологи. Кроме того, проявившие усердие в работе очень скоро получат награду, передает НВ.

Гороскоп на сегодня: Весы

Спокойные и собранные Весы любят свою работу не за результат. Они привыкли наслаждаться процессом, однако итог приложенных усилий сегодня тоже будет значительным. Скорее всего, вы получите премию за свое старание.

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Гороскоп на сегодня: Водолей

Добросовестный подход к делу, которым вы всегда отличались, сегодня будет отмечен руководством. Ваши шансы на повышение резко возрастут, а кроме того материальное поощрение тоже не заставит себя ждать. Кстати, сегодня также есть вероятность выигрыша в лотерею.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Даже ненавидя свою работу, Козероги выполняют ее качественно и усердно. Что ж, пора просить прибавку к зарплате, поскольку вы и вправду потрудились на славу. Продумайте свой спич и отправляйтесь к руководству.

Напомним, гороскоп 2020 сулит неприятности в финансовой сфере некоторым знакам Зодиака. Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым стоит быть на чеку в конце января, поскольку денежные потери могут быть довольно серьезными.