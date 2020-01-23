Любовный гороскоп 2020: астролог рассказал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь

Гороскоп любви на зиму 2020 года составил известный экстрасенс и астролог Хаял Алекперов.

Гороскоп любви на зиму 2020 года составил известный экстрасенс и астролог, победитель проекта "Битва экстрасенсов" и эксперт программы "Следствие ведут экстрасенсы" Хаял Алекперов.

Об этом пишет "КП" в Украине".

Любовный гороскоп на 2020 год: Овен

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Середина зимы - прекрасное время для семейных Овнов, чтобы поговорить со своим партнером о важных совместных планах и перспективах. В этот период у вас есть все шансы не только прийти к общему знаменателю в сворных вопросах, но и решить давние разногласия и конфликты. Не упустите такой момент! Одиноким же сердцам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в феврале – есть риск разочарований.

Любовный гороскоп на 2020 год: Телец

Расположение небесных тел сулит Тельцам положительные перемены в сфере личной жизни. Не исключено, что в отношениях семейных знаков наступит новый этап, к которому они давно шли. Одиноких же представителей знака перспективными знакомствами порадует февраль.

Любовный гороскоп на 2020 год: Близнецы

Этот период сулит Близнецам немало конфликтов в личной сфере. Представители знака, сами того не замечая, могут чрезмерно критиковать близких и провоцировать ссоры с любимыми людьми. Совет звезд – чаще смотреть на себя со стороны и не давать волю эмоциям. Так как разногласия, начало которым положено в конце зимы, могут стать затяжными.

Любовный гороскоп на 2020 год: Рак

В середине зимы семейные Раки могут заметить, что в их отношениях с партнером появился небольшой холодок. Но не спешите обвинять в всем свою половинку. Возобновить былую страсть поможет именно ваша инициатива. Совет звезд - порадуйте любимого человека романтическим сюрпризом.

Любовный гороскоп на 2020 год: Лев

В этот период чрезмерная занятость в работе подтолкнет Львов к переживаниям, с которыми они попытаются справиться самостоятельно, замкнувшись в себе. Но не стоит забывать, что вашу отстраненность партнер может воспринять как холодность и безразличие. И, как результат – проблемы в отношениях не заставят себя ждать. Чтобы этого избежать, не бойтесь поделиться с любимым человеком тем, что у вас на душе.

Любовный гороскоп на 2020 год: Дева

В конце зимы Девы окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому комплименты и флирт вам гарантированы. Одиноким сердцам стоит чаще выходить в свет – не за горами перспективное знакомство. Семейным же знакам звезды советуют избегать недосказанности в отношениях с партнером. Фантазия вашего любимого человека может нарисовать проблемы там, где их вовсе не было.

Любовный гороскоп на 2020 год: Весы

Одиноким Весам звезды советуют в феврале приглядеться к своему окружению. Скорее всего, вы в упор не замечаете претендента на ваше сердце. Семейным же знакам стоит чаще прислушиваться к собственной интуиции – она убережет от возможных ошибок в отношениях с партнером лучше любых дружеских советов.

Любовный гороскоп на 2020 год: Скорпион

В этот период звезды советуют семейным Скорпионам избегать критики и колких замечаний в адрес партнера. Реакция любимого человека может оказаться вовсе не такой, как вы рассчитывали. Тем же представителям знака, чье сердце свободно звезды сулят кардинальные перемены в личной жизни.

Любовный гороскоп на 2020 год: Стрелец

В конце зимы Стрельцам стоит помнить о том, что ваш партнер не умеет читать мысли и угадывать ваши желания. А потому старайтесь почаще говорить с любимым человеком по-душам и не умалчивайте о своих обидах. Иначе они могут собраться в огромный ком, который прокатится по отношениям серьезным конфликтом.

Любовный гороскоп на 2020 год: Козерог

Одиноким представителям знака звезды советуют быть открытее и чаще выходить в свет. Сейчас у вас есть все шансы расстаться с поднадоевшим холостяцким статусом. Семейным же знакам стоит проявлять максимум такта и дипломатии в отношениях с любимым человеком - ваш партнер может быть очень ранимым в этот период.

Любовный гороскоп на 2020 год: Водолей

Конец января порадует Водолеев позитивными переменами и в сфере личных отношений. Тем представителям знака, которые еще не встретили свою судьбу, звезды сулят череду перспективных свиданий. Семейных же представителей знака партнер порадует приятным сюрпризом – будьте готовы к ответному шагу.

Любовный гороскоп на 2020 год: Рыбы

В этот период звезды сулят Рыбам немало внутренних перемен. Скорее всего, представители знака смогут на многие вещи посмотреть по-новому, включая и отношение к себе. А потому вовсе не удивительно, что вслед за этим наступят и серьезные изменения в личной жизни. Главное условие – не сидеть в четырех стенах и больше бывать на виду. Сейчас у одиноких знаков есть все шансы встретить свою любовь.