Четырем знакам Зодиака сказочно повезет в феврале 2020 - прогноз астролога

Среди счастливчиков февраля - Овен, Телец, Рак и Скорпион.

Астролог определил, кто в следующем месяце будет по-настоящему обласкан фортуной.

Павел Глоба считает, что везти будет в феврале 2020 представителям четырех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овны

Эти люди не отдыхали все новогодние каникулы. А уже с самого начала января трудились, не покладая рук. Но награду за работу получат как раз в феврале. Поверьте, вам удастся залить неплохой фундамент для будущих свершений. Положительные результаты уже пришли. Но еще больший успех не за горами.

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Тельцы

Долгожданный рост в карьере Тельцов будет зафиксирован как раз в феврале. Начнет везти и в любви. То ли вы стали в конце зимы таким ярким и успешным. То ли весна (в конце февраля мы уже ее ощущаем) начинает подбираться к вашему сердцу. Наслаждайтесь столь приятным моментом.

Раки

Упрямство и потрясающая интуиция поможет Ракам достигнуть поставленных на зиму целей в феврале. Интересно, что на итоговый успех представители данного знака не потратят много энергии. Любые двери перед Раками открываются в конце зимы чуть ли не автоматически.

Скорпионы

Звезды советуют Скорпионам в феврале просто наслаждаться тем, что они имеют. Больше внимания проводить с семьей. Замечательно, если удастся съездить в какой-то другой город или посетить чужую страну. Удача будет подстерегать везде, где бы вы ни находились.