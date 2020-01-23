Астрологи рассказали, кого сегодня может ждать повышение или солидное поощрение

В этот четверг события будут развиваться стремительно, особенно для тех знаков, которые отличаются активностью и энергичностью.

В день Юпитера - четверг - судьба благоволит уверенным и энергичным людям. 23 января у трех знаков Зодиака появится шанс получить повышение по службе или солидное поощрение.

Несмотря на убывающую Луну, которая несет вялую астродинамику, в этот четверг события будут развиваться стремительно. А особенно для тех знаков, которые отличаются активностью и энергичностью. Астрологи рассказали, кому сегодня будут благоволить звезды в карьерных амбициях, передает НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Львы - неутомимые карьеристы. Их тщеславие и интеллект подстегивают к поиску новых решений рабочих задач, а это напрямую сказывается на продвижении по карьерной лестнице. Вот и сегодня вам удастся проявить себя перед руководством, что принесет плоды в ближайшем будущем.

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Гороскоп на сегодня: Стрелец

Как правило, для достижения результата вам не хватает усидчивости. Однако сегодня это качество не понадобится, скорее, в цене будет обаяние и уверенность в себе. А этих черт в вас с лихвой, поэтому успех неминуем. Только тщательно подготовьтесь к деловой встрече, публичному выступлению или презентации.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Активность и жизнерадостность - ваши основные достоинства. Проявите их сегодня, и результат не заставит себя ждать. А придет он в виде повышения, к которому прибавятся новые задачи. Но ведь вам не привыкать к сложностям, не так ли?

Напомним, гороскоп 2020 сулит неприятности в финансовой сфере некоторым знакам Зодиака. Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым стоит быть на чеку в конце января, поскольку денежные потери могут быть довольно серьезными.