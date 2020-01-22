Гороскоп на завтра, 23 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Гороскоп на четверг предусматривает активный день.

Астролог Павел Глоба дал гороскоп на завтра, 23 января 2020, для всех знаков Зодиака.

23 января следует максимально использовать свой потенциал, ведь день обещает быть достаточно активным, передает SlovoFraza.

Овен

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Телец

23 января можно ожидать большую дозу позитивной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет мелочью. Смотря на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и сложно с самого начала.

Близнецы

С одной стороны сутки могут быть очень благоприятными для творчества и изобретательности, а с другой – вероятен упадок сил. Это не лучший день для выхода в свет и активного общения. Отдохните и воздержитесь от непомерных нагрузок.

Рак

Сутки будут удачными для планирования отпуска, хотя бы и кратковременного. Изменение окружения даст возможность увидеть новые возможности и зарядит энергией. Хорошим спутником будет друг или подруга, с которым вы хотели бы восстановить тесный контакт.

Лев

Вероятное ощущение недооценки со стороны окружающих стоит гнать от себя и направлять свою энергию на себя же. Не пытайтесь помогать людям, которые об этом не просят. Вместо групповой работы завтра лучше сосредоточиться на индивидуальных целях.

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Дева

День начнется очень лениво. Мобилизация для выполнения повседневных задач станет для вас не легким делом. Впрочем, не волнуйтесь по поводу такого положения вещей. Это знать дается стресс, который вам пришлось пережить не так уж и давно.

Весы

Наступает счастливый период. Звезды будут способствовать вам в процветании, что поможет вам излучать уверенность и привлекать нужных людей. Полезно будет отдаться любовным делам, но помните, что не стоит пренебрегать доверием других.

Скорпион

Нет смысла слишком долго плакать над потерянным. Вы не можете повернуть время вспять, а постоянные жалобы будут только ухудшать ситуацию. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за свои действия. Помните, что люди учатся на ошибках.

Стрелец

23 января вы обязательно сможете сделать что-то замечательное. Это будет день, полный радости и пробуждения. Все вопросы удастся решить в соответствии с вашим планом. Позвольте себе принимать похвалу за сделанное.

Козерог

Материальные вопросы в эту пору могут поглотить вас с головой. Все, чего вы хотите, можно достичь, ступив на духовный путь.

Водолей

23 января вас ждет интересный поворот дел – вы можете получить подарок от любимого человека или попасть в ловушку любви. Воспользуйтесь шансом, если давно думали о поиске партнера.

Рыбы

В эти сутки стоит справиться с тревогой, которая может вызвать растерянность, ревность и нестабильность в отношениях. Спросите себя, что является источником вашего беспокойства и доверяйте рекомендациям, которые вы получите.