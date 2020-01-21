Знак Зодиака Близнецы: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Близнецов от остальных знаков, – энергичность и независимость.

Близнецы – третий знак Зодиака, период которого продолжается с 21 мая по 21 июня.

Один из самых непредсказуемых знаков, его стихия – воздух, символ – две вертикальные колонны, обозначающих врата познания, ведущие в покои мудрости. Планета-покровитель – Меркурий. Камни-талисманы: малахит, горный хрусталь, обсидиан, агат, лунный камень, нефрит и амазонит.

Основные черты характера, которые отличают Близнецов от остальных: энергичность, независимость, общительность, коммуникабельность, чувство юмора и любопытство.

Характеристика Близнецов

Читайте такжеЗнак Зодиака Телец: полная характеристика и совместимость с другими знакамиПредставители данного знака интересные, эрудированные собеседники, темпераментные и неутомимые. Близнецы легко устанавливают связи со множеством разноплановых людей. Они живут активной и насыщенной жизнью, легко приспосабливаются к любой обстановке.

Это интеллектуально одаренный знак. Часто они талантливы в литературе и актерской профессии. Переменчивы во мнении, могут менять свое отношение несколько раз в день. Общительные и бесцеремонные выдумщики. С ними никогда не бывает скучно.

Близнецы легко могут выкрутиться из любой ситуации с минимальными потерями благодаря своей изворотливости и ловкости. Они слывут разговорчивыми и общительными, им редко удается удержать язык за зубами.

Мужчина Близнецы

У Близнецов в крови любопытство, артистичность, остроумие, разнообразие интересов.

Это довольно сложный знак из-за двойственности его природы. В жизни мужчинам Близнецам свойственны верность и непостоянство, крепкая привязанность и склонность к флирту. Быть успешными им помогает изобретательность, находчивость, начитанность, эрудиция, красноречие, дипломатичность, обходительность и тактичность.

А вот среди недостатков мужчин Близнецов выделяют непостоянство, нерешительность, беспечность, недостаток сдержанности и выдержки, излишняя мнительность, переменчивость жизненных ориентиров и непунктуальность.

В любви представители знака Близнецы не поддаются нахлынувшим эмоциям, чувствам, предпочитают легкие отношения без обязательств. Хотя в этом ему нет равных – он прекрасно владеет мастерством обольщения, умеет делать комплименты и удивлять своих избранниц.

Женщина Близнецы

Читайте такжеОвен: полная характеристика знака ЗодиакаДевушки, рожденные под этим знаком, неординарные и непредсказуемые, они многогранны и сочетают в себе противоречивые качества.

При этом представительницы данного знака никогда не унывают и добиваются больших успехов своим трудом.

От работы женщины Близнецы получают удовольствие, потому что выбирают комфортную для себя сферу деятельности.

В любви не терпят однообразия и посредственности. Чтобы завоевать сердце этой непредсказуемой красотки, мужчине придется быть изобретательным, проявить максимум фантазии.

Ребенок Близнецы

Распознать в группе детей ребенка Близнеца непросто. Его поведение зависит от того, который из «близнецов» доминирует в нем в данный отрезок времени – угрюмый или веселый. Настроение этих малышей меняется по сто раз за день.

В целом же это жизнерадостные дети. Очень общительные и открытые. Такие малыши рано начинают ходить и разговаривать. Их любознательность не имеет границ.

Они умны, талантливы и красноречивы, но при этом совершенно непредсказуемы, поэтому нужно быть готовыми к постоянным переменам вкусов и взглядов маленьких Близнецов.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость у Близнецов со знаками стихии воздуха – Весами и Водолеем. Также они хорошо совместимы с Овном и Львом.

Несовместимыми знаками для Близнецов являются Дева и Рыбы, хотя союз с Рыбами может быть полезен для карьеры, а с Девой – для эмоциональной поддержки.

Отношения с Раком могут дать им выгоду в финансовом плане. Что касается совместимости в браке, одним из лучших выборов является Стрелец. А для духовного развития будет плодотворным партнерство с Тельцом.