Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

Среди неудачников недели - Овен, Козерог, Рыбы.

Астролог Павел Глоба поделился советами на грядущую неделю с 20 по 26 января.

Эта неделя обещает быть достаточно нейтральной, с некоторыми скрытыми проблемами и позитивными сторонами, передает SlovoFraza.

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Овен

Овнам придется смотреть в оба в бизнесе и на рабочем месте, потому что могут появиться новые недоброжелатели. 22 числа лучше быть поосторожнее со словами и поступками в сторону коллег и близких. Можно наткнуться на ссору или серьезный конфликт.

Козерог

Самым неблагоприятным днем можно назвать вторник. На этой неделе именно этот день омрачит негативная энергетика звезд и планет. Помимо этого Павел Глоба советует Козерогам проявлять как можно больше внимания к близким, быть щедрыми и бороться с ревностью, завистью, обидами. Взаимопонимание в семье и в коллективе стоит превыше всего. Козерогам необходимо достигать его любыми путями. Возможно, придется пойти на жертвы, чтобы добиться расположения того или иного человека.

Рыбы

У Рыб в начале недели будет достаточно трудный период времени, потому что в понедельник звезды и планеты станут деструктивными. Желательно остерегаться неприятных людей и поменьше общаться с теми, кому сложно доверять. Велика будет вероятность повстречать на своем пути энергетических вампиров. Также астролог советует оставлять в секрете все свои планы и желания. Недоброжелатели могут воспользоваться этими знаниями, чтобы лишить Рыб мечты.