Двум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

На этой неделе повезет Тельцам и Львам, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба дал прогноз на неделю, 20-26 января 2020, для всех знаков Зодиака.

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Он выделил два знака Зодиака, которым больше всего повезет в этот период, передает SlovoFraza.

Телец

Тельцам повезет на этой неделе во всех сферах жизни. Максимальную активность Павел Глоба рекомендует проявлять им в период с 22 по 24 число. Это будут три волшебных дня, в которые можно преуспеть как в делах, так и в любви. Тельцам можно сфокусироваться на поисках любви. Возможны успехи в работе и в бизнесе.

Лев

Это очень яркая неделя, которая точно запомнится представителям данного Знака. Это идеальное время для работы в команде, для заключения сделок, новых знакомств и примирения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых жизнь начнет меняться в лучшую сторону прямо с января.