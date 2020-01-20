Астролог спрогнозировал, что ждет Крым и Донбасс в 2020 году

Полностью вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Украины в 2020 году точно не удастся, убежден астролог.

Хотя 2020-й обещает стать годом, когда наконец будет установлен режим тишины на востоке Украины, но Донбасс и Крым ждет "заморозка" ситуации и текущего положения дел.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, из-за того, что планеты Сатурн и Плутон сойдутся в зодиакальном знаке Козерога, статус оккупированных Россией территорий в 2020 году не изменится.

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"На Донбассе и в Крыму сохранится статус-кво. Однако произойдет "заморозка" горячей фазы конфликта, огонь будет полностью прекращен", – прогнозирует Влад Росс.

При этом астролог не исключает, что в новом году Украина возобновит поставки пресной воды и электроэнергии в Крым.

На Донбассе, по его словам, установится мирная ситуация.

"Ничего принципиально нового не произойдет. Единственное – прекратятся обстрелы. Об этом четко говорят планеты, "замораживающие" любые конфликты: соединение Сатурна и Плутона может сулить глобальную войну, в которую будут втянуты многие страны, но точно это не обещает мелкие выстрелы или точечные обстрелы. Так что на Донбассе перестрелки закончатся", – считает Влад Росс.

Полностью вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Украины в 2020 году точно не удастся, убежден астролог. По его словам, пока Путин у власти, либо пока он жив, ситуация не изменится.