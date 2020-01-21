Гороскоп на 21 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Во второй половине дня лучше избегать излишеств: в это время не исключены недомогания.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 21 января.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Опасайтесь отравления, пища в вашем рационе обязательно должна быть свежей и качественной.

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Телец

Сегодня вы сможете существенно улучшить свое материальное состояние, если доверитесь своей интуиции и рискнете.

Близнецы

Основную часть времени вы будете заниматься решением некоторых семейных и домашних вопросов.

Рак

Порадуйте себя каким-нибудь вкусным десертом, сладкое поднимет вам настроение и избавит от депрессивных мыслей!

Лев

Основная цель этого дня будет заключаться в получении финансового благополучия, не сдерживайте себя и проявляйте обаяние на полную!

Дева

Время благоприятно для деловой и интеллектуальность активности, ставьте перед собой амбициозные задачи.

Весы

Ваше физическое состояние зависит от эмоционального комфорта, избегайте стрессов, чтобы почувствовать себя счастливым.

Скорпион

Ваши успехи в материальной сфере сегодня зависят от бодрости и энергичности, старайтесь держать себя в руках.

Стрелец

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Стрелец

Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков.

Козерог

Вы сегодня сможете многое успеть, если отпустите ситуацию, которая вас беспокоила буквально вчера.

Водолей

Материальное благополучие, к которому вы стремитесь, сегодня буквально свалится вам на голову!

Рыбы

Многие представители знака будут увлечены новым занятием, которое в скором времени откроет и новые перспективы.