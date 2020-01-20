Гороскоп на 20 января 2020: кому астрологи обещают сегодня удачный день, а кому – неприятности

В понедельник, советуют астрологи, лучше избегать рискованных и азартных операций.

Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и в понедельник, 20 января, гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и устоявшихся правил, вы придете к успеху кратчайшим путем. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.

Ну а рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать – разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника, пишет 1001goroskop.

Овен

Главным трендом дня у Овна будет скука. Ему в душе будет хотеться заняться хоть чем-то интересным, но шансов для этого будет, увы, мало. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Овна из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Овна тоже вряд ли получится. Ну что же, иногда и погрустить тоже не помешает.

Телец

Телец будет готов чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять его мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Телец объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем – не менее упрямо.

Близнецы

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Близнецов могут отдыхать: раскачать их на любое дело едва ли получится. Близнецы будут так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за их счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Близнецы тоже не будут излишне расторопны. Вероятно, весь день так и пойдет на раскачку и раздумья.

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Рак

Сегодня если что и способно вывести Рака из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые изменения в жизни или в отношениях будут казаться Раку необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то в этот день затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Рака – особенно.

Лев

День у Льва обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться легко, а судьба может предоставить хороший шанс укрепить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Льву следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, – и удача повернется к вам необходимой частью тела!

Дева

Сегодня Дева будет явно не настроена на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому она будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все же состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный в этот день, может стать самым близким и любимым для Девы на долгие-долгие годы.

Весы

Интеллект Весов будет не только обострен, но и гармонично дополнен критическим мышлением. Иными словами, бестолковых мыслей у Весов сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей минимальная. Не стоит упускать такой благоприятный момент, ведь Весам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь просить у Скорпиона денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Во всем, что касается своего кошелька, Скорпион в этот день не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потворствовать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

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Стрелец

Сегодняшний день у Стрельца обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете потерять и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Стрельца в этот день правило успеха звучит примерно так: «Пришел, обдумал, победил».

Козерог

День у Козерога пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого урчания. Если же у Козерога на этот день запланировано что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Водолей

Сегодня день у Водолея обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. К сожалению, все, что не удалось сделать ранее, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Водолею ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Рыбы

В повседневной жизни Рыб не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Рыбы сегодня не склонны рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Возможно, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.