Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение

Завтра будет несложно соблюдать правила, держать безопасную дистанцию, хранить секреты, следовать чувству долга, проявлять выдержку, терпеливо выжидать и «сидеть в засаде».

Воскресенье поможет контролировать любые эмоции, включая отрицательные. Все, кто этого захочет, смогут держать под контролем свои страсти и инстинкты.

Завтра будет несложно соблюдать правила, держать безопасную дистанцию, хранить секреты, следовать чувству долга, проявлять выдержку, терпеливо выжидать и «сидеть в засаде».

Необходимыми делами лучше заниматься в первой половине дня, строго по плану. Желательно избегать навязчивых негативных настроений, темных и сырых мест.

Овен

Этот день Овны могут посвятить отдыху. При этом лучше не оставлять без подпитки эмоциональную и чувственную сферу, так как завтра душа захочет страстей, важно лишь контролировать их и не дать им «съесть» себя. На легкомысленные авантюры и резкую смену обстановки в эти сутки нет настроения и сил. Завтра рекомендуется исключить большие физические нагрузки, радикальные необратимые перемены, новые эксперименты.

Телец

Тельцам завтра не стоит бояться роли ведомого в отношениях, особенно, близких и теплых. Приветствуется подстройка под чужие привычки, вкусы и даже случайные настроения. Завтра – самое время проявить сочувствие и уступчивость, но лучше делать это в разумных пределах, не растворяясь в другом человеке. Можно довериться интуиции партнера. Не страшно «пойти в разведку» с тем, кто уже доказал вам свою надежность

Близнецы

Завтра Близнецы - заложники обстоятельств. Может подвести здоровье, удерживать какая-то обязанность или ответственность. Не лучший день, если вам хочется свободы, динамики и яркого остроумного общения. Вместо интеллекта и эрудиции, от вас может требоваться самоотверженность, услужливость, умение держаться в чужой тени или быть «на подхвате». Завтра придется тщательно соблюдать правила предосторожности.

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Рак

Этот день обеспечивает Ракам стабильность. За партнером вы как за каменной стеной (особенно, если он опытнее и старше), зато эмоциональная часть программы лежит на вас. Не стоит считать недостатками такие особенности ситуации, как контроль, опека и твердо обозначенные границы. Именно они позволят вам ни о чем не беспокоиться, уверенно демонстрировать свой талант или раскрывать чувственный потенциал.

Лев

Завтра Львы привязаны к дому или месту, где оказались по воле случая. Если вам там неуютно, полезно четче обозначить границы своей личной территории. Не исключено, что они пролягут не в физическом, а в эмоциональном пространстве - например, вы не позволите окружающим вторгаться в свои тайные мечты. Завтра добавит спокойствия и стабильности наведение порядка и соблюдение режима, выполнение семейного долга.

Дева

Девам звезды подсказывают, что завтра главная сигнальная система - эмоции, а слова имеют лишь служебное значение. Также, в этот день несут большую смысловую нагрузку тайны, намеки, подтексты. Распознать своих и чужих вам поможет чутье. Выразить симпатию и привязанность завтра позволят невербальные знаки внимания. Хорошо размещать в блогах и социальных сетях загадочные изображения и музыкальные записи.

Весы

Весам завтра стоит отменить любые начинания, а также повышенную активность в уже взятом направлении. Можно использовать этот день для погружения в мелочи жизни (порой неприятные), а также в эмоциональные тонкости, если вы имеете такую склонность или к этому располагает ситуация. Делая покупки, важно экономить двумя способами: не тратить больше необходимого и заботиться о качестве (скупой платит дважды).

Скорпион

Завтра глубокая чувствительность сочетается у Скорпионов с самообладанием и скрытностью. Окружающим будет крайне сложно «разговорить» вас или вывести из себя, если вы сами этого не захотите. Завтра возможна многозначительная пауза в отношениях. Энергии в течение суток будет не так уж много. Необходимыми делами и личными нуждами разумнее заняться в первой половине дня, а вечером отдыхать (лучше в уединении).

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Стрелец

Стрельцы завтра неплохо перенесут одиночество, контроль и другие ограничения, если увидят в этом практический смысл. Например, возможность привести в порядок дела, выполнить долг, восстановить защиты, пройти период физической реабилитации или укрепить внутренний моральный стержень. В случае отсутствия какой-либо программы и цели, завтра вас ждут скука и уныние, снижение тонуса и неверие в свои силы.

Козерог

Козероги предпочитают придерживаться шаблонного сценария, в том числе, на будущее. Искать новые варианты и экспериментировать вам завтра может помешать усталость, пессимизм или другая причина. Окружающая действительность порой будет подтверждать и иллюстрировать ваши худшие опасения. В то же время, вы будете защищены от неприятностей. Звезды завтра советуют подводить итоги и пока не строить новые планы.

Водолей

Водолеи вплоть до ночи могут испытывать психологический или физический дискомфорт. Не исключена потеря сил, моральная усталость, эмоциональная уязвимость. Завтра стоит быть внимательнее к неприятным ощущениям и навязчивым симптомам, если у вас есть эндокринные и гормональные проблемы: возможно, требует коррекции образ жизни. Держаться на плаву поможет внутренний стержень, тайный план или чувство долга.

Рыбы

Этот день поможет Рыбам убедиться в каком-то факте или укрепиться в стратегически важной позиции. События могут иметь пассивно-ограничивающий характер – например, ставить вам границы безопасности, за которые вам не стоит переходить, если вы не хотите неприятностей. Завтра вы яснее увидите предел своих полномочий или границы чужих возможностей, поймете, за кого вам следует держаться, а с кем вам не по пути.