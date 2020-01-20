Лунный календарь на февраль 2020 года: когда будут благоприятные дни

Данные по лунным дням февраля 2020 года содержат самые необходимые рекомендации по видам деятельности в полный цикл лунных дней.

Календарь лунных дней сможет помочь Вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца. Благоприятные дни лунного календаря в феврале - это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений. А в неблагоприятные дни лунного календаря следует проявлять осторожность и внимательность.

Лунный календарь на февраль 2020 года:

Благоприятные дни: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 29. В благоприятные дни можно смело браться за новое дело, воплощать свои идеи в жизнь. Это - периоды эмоционального подъема, когда любое, даже самое сложное, дело приносит неожиданно хорошие результаты.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23. В эти дни избегайте соблазнов, конфликтов, провокаций. Также в эти числа желательно не желать никому зла и не ссориться. Контролируйте свои эмоции и желания, иначе последствия могут быть плачевными.

9 февраля - полнолуние в знаке Девы. Во время полной луны следует быть весьма осторожным. Так как неосторожно обращение с предоставляемой в эти дни мощью может разрушить намеченные планы или привести к конфликтным ситуациям. Поэтому все важные для вас проекты, деловые встречи и начинания лучше сместить на другой период, тем более что полнолуние длиться всего несколько дней.

23 февраля - новолуние в знаке Овна. Для человека влияние новолуния несет только неприятности, в каком бы знаке зодиака это событие не произошло. Период крайне негативен для мужчин, которые внезапно становятся равнодушными к самым увлекательным для себя занятиям. Не стоит что-то планировать на период новолуния, чтобы это ни было – планы почти наверняка закончатся неудачей. А это «ведет» за собой неприятные последствия, как для организма, так и для душевного состояния.

Фазы Луны в феврале:

Первая четверть - 2 февраля 2020 года;

Полная Луна - 9 февраля 2020 года;

Третья четверть - 16 февраля 2020 года;

Новая Луна - 23 февраля 2020 года.

Влияние Луны:

В Лунном календаре на Февраль 2020 года различные события оказывают определенное действие на находящуюся вокруг природу и человека. Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Это негативные дни. Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Лунный календарь - это циклическая смена 4-х фаз ночного светила. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки (лунные дни), не постоянно равны друг другу по времени. Это обусловлено тем, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней. Началом лунного месяца, точкой отсчета, считается момент новолуния. Первые лунные сутки длятся от наступления новолуния до 1-го восхода Луны по астрономическим данным.