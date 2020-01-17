Овен: полная характеристика знака Зодиака

Основные черты характера, которые отличают Овнов от остальных знаков, – харизма, инициатива и целеустремленность.

Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля.

Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.

Основные черты характера, которые отличают Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

Характеристика Овнов

Читайте такжеЗнак Зодиака Рыбы: полная характеристика и совместимость с другими знакамиПредставители этого знака – прирожденные лидеры, но зачастую бывают нетерпеливыми и чересчур вспыльчивыми.

Это импульсивные люди. У них сильный и властный характер, и они стремятся к тому, чтобы во всем быть первыми. Овны бросаются в бой самоотверженно, храбро, с горячей уверенностью, что только так и должен поступать каждый. Они всегда и во всем хотят добиться успеха, быть признанными, не ждут ни от кого милости и отстаивают свои интересы.

К недостаткам Овна можно отнести прямолинейность, раздражительность и эгоизм. Иногда он может быть идеалистичным и юношески наивным. Стремясь к авторитету и господству, Овен может стать агрессивным из-за своей импульсивности и неспособности слушаться советов.

Овен достигнет многого, если научится рассуждать, анализировать свои поступки.

Мужчина Овен

Достоинства и недостатки Овна часто представляют собой две крайности одной черты характера. Например, он часто идет к цели с завидной настойчивостью. Но когда дело явно провальное и ведет к краху, может проявлять дикое упрямство и не слушать ничьих, даже очень мудрых советов.

Положительные черты Овнов – энергичность, вежливость, открытость и доброжелательность, оптимизм, общительность, энтузиазм. Негативные – вспыльчивость, ревность и эгоизм, излишняя самоуверенность и прямолинейность, которую часто путают с бестактностью, эксцентричность, в негативном ее проявлении.

В любви Овны, как правило, сами себе на уме. Будьте готовы к тому, что вы никогда не получите слишком много внимания, но и уединение с возлюбленным Овном будет также умеренным. Им важно быть в центре вашего внимания. Овен должен быть вашей Вселенной, на меньшее они не согласны.

Женщина Овен

Представительницы знака Овен отличаются раскованностью и уверенностью в себе.

Это коммуникабельные, остроумные и не обделенные красотой девушки. Они умело поддерживают беседу и всегда находятся в центре внимания.

Женщина Овен довольно самостоятельна, терпеть мужчину в доме «лишь бы был» не станет. Такая женщина ведет активный образ жизни, любит спорт. Она динамична и любит соперничество. Между скалолазанием и безмятежным отдыхом на пляже, скорее, выберет первое. Не показывает слез, не жалуется на судьбу. Заряжает близких своей нескончаемой энергией.

У нее много друзей противоположного пола, поэтому вниманием мужчин они не обделены. Несмотря на это, женщина Овен никогда не даст повода для ревности, так как она очень предана и дорожит своими отношениями. Ради своего возлюбленного такая девушка пойдет на все, даже в ущерб себе.

Ребенок Овен

Дети Овны – это непоседы. Они веселые, жизнерадостные и очень подвижные малыши. За ними трудно уследить, их любопытство неутомимо и безудержно.

Ребенка Овна невозможно усадить за тихое занятие, он стремится к живым, подвижным играм.

Дети Овны рано становятся самостоятельными, им не нравится излишняя опека и забота. Такому ребенку потребуется много личного пространства. С раннего детства он стремится к свободе, проявляет силу воли и эгоцентризм.

Однако родителям не стоит волноваться, что их малыш вырастет черствым и самовлюбленным. Он использует свои волевые качества, чтобы добиться успехов в учебе и приспособиться в детском коллективе. Это станет хорошим психологическим фундаментом на будущее.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость в любви, отношениях и браке у Овна со знаками Зодиака огненной стихии – Львами и Стрельцами. Также они хорошо совместимы с Близнецами и Водолеями.

Несовместимыми знаками для Овна являются Рак и Козерог, хотя союз с Козерогом может быть полезен для карьеры, а с Раком для эмоциональной поддержки.

Отношения с Тельцом могут дать Овнам пользу в финансовом плане, а для духовного развития будет плодотворным союз с Рыбами.