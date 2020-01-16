Астролог рассказал, когда и насколько рухнет гривна в 2020 году

Астролог спрогнозировал курс гривны и ее возможные колебания в новом году.

Украинская национальная валюта будет оставаться стабильной до октября 2020 года, а вот ближе к концу года, вероятнее всего, ее начнет "штормить".

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в первом полугодии гривна не только будет стабильна, но и продолжит укрепляться.

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"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – отметил Росс.

Астролог считает, что опасность обвала гривны возникнет тогда, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

Влад Росс считает, что обрушиться гривна может ровно в два раза.

"Обвал гривны будет традиционным – в два раза. Если летом курс будет удерживаться на уровне 20 гривен за доллар, то, значит, осенью – 40. Думаю, это максимум. А так, 30-35 гривен. В любом случае, гривна точно обрушится с началом мирового кризиса", – заверил Росс.

Астролог посоветовал украинцам обезопасить себя в преддверии кризиса и в августе купить валюту.