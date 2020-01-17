Гороскоп на сегодня, 17 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

В этот день из-за эмоциональных переживаний, которые ждут многих, можно попасть в сложную ситуацию.

Гороскоп на пятницу, 17 января 2020 года, предусматривает день, в который можно улаживать административные вопросы. Не стоит пренебрегать новыми возможностями.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Будьте особенно осторожны, поскольку велика вероятность того, что вы можете стать жертвой краж или мошенничества. Следует избегать поступков, которые вы делать не хотите.

Телец

Сутки вызовут у Тельцов усиленное желание к активной жизни. Поход в спортзал или домашняя гимнастика непременно принесут улучшение самочувствия. Старайся не дать этому энтузиазму угаснуть, как только он появился.

Близнецы

Сутки покажутся довольно тяжелыми. Много ваших чувств могут быть укоренены тревогой, которая вряд ли будет иметь что-то общее с реальностью. Вероятно, что вам придется противостоять кому-то или чему-то.

Рак

Тех, кто давно ищет перемен и возможности убежать от повседневной жизни, ждет длительная поездка. Смена окружения будет полезной. Однако следует спланировать свой отдых заранее.

Лев

День может заставить представителей знака задуматься. Прежде всего, вы зададите себе много вопросов про счастье и бытие. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.

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Дева

В эти сутки представителей знака не будет покидать мысль о том, что настало хорошее время попробовать новое. Вам будет присуща особая харизма, которая будет помогать воплощать задуманное. С положительной энергией вы быстро заручитесь поддержкой многих творческих и страстных людей.

Весы

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Скорпион

сегодня у вас будет неуместно мечтательный настрой, если вы запланировали серьезные встречи. Концентрация может желать лучшего. Впрочем такой тон дня хорошо подойдет для креативных дел.

Стрелец

Будьте смелыми и верьте, что можете сохранить плоды своей работы. Перед вами могут стоять вызовы, которые вас разозлят. Укрепляйте внутренние резолюции и не отказывайтесь от них.

Козерог

Не принуждайте себя слишком сильно к физической активности. Ваш организм нуждается в регенерации. Отдых позволит вам успокоиться и набраться сил. Перед вами много вызовов, и вы не сможете справиться с ними в утомленном состоянии.

Водолей

Пора начать идти собственным путем. Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что следовали чужим указаниям.

Рыбы

В эти сутки представителей знака не будет покидать мысль о том, что настало хорошее время попробовать новое. Вам будет присуща особая харизма, которая будет помогать воплощать задуманное. С положительной энергией вы быстро заручитесь поддержкой многих творческих и страстных людей.