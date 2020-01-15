Знак Зодиака Рыбы: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Рыб от остальных знаков, – восприимчивость и отзывчивость.

Рыбы – двенадцатый знак Зодиака, период которого продолжается с 19 февраля по 20 марта.

Читайте такжеВодолей: полная характеристика знака ЗодиакаОдин из самых чувственных знаков Зодиака, его стихия – вода, символ – взаимно повернутые в разные стороны скобки, а также две рыбы, плывущие в разных направлениях, но связанных лентой. Планета-покровитель – Нептун. Камни-талисманы: аквамарин, аметист, гагат, жемчуг, лунный камень, опал.

Основные черты характера, которые отличают Рыб от остальных: мудрость, восприимчивость, отзывчивость и способность к адаптации в любой окружающей обстановке.

Характеристика Рыб

Те, кто знаком с представителями этого знака, знают, что их сильными сторонами являются развитая интуиция и умение приспосабливаться к любому общественному порядку, быть своим в любой среде, находя наилучшие выходы из затруднительных положений.

Общительными их сложно назвать. Но на самом деле общество людей доставляет им огромное наслаждение, просто круг общения они формируют крайне избирательно. Все потому, что доверие Рыб нужно заслужить.

Рыбы – творческие личности, а мечущиеся натуры. Зачастую им бывает непросто разобраться в себе, понять, что им необходимо в жизни, расставить приоритеты и двигаться вперед – к достижению целей. Нерешительность и страх перемен порой сдерживают их мечтательные порывы наконец-то вырваться навстречу приключениям, новым эмоциям и впечатлениям. Но если у них все же это получается – идти Рыбы будут до победного конца.

Мужчина Рыбы

Мужчины, рожденные под знаком Рыбы, сверхчувствительны и эмоциональны. Они любят одиночество, когда никто не мешает и не прерывает их идиллию. Уединенный отдых на природе, прогулка по парку или вечер за чтением для них – это именно то, что нужно, в чем они нуждаются для восполнения потраченных сил и энергии.

Самой большой проблемой для мужчин Рыб может оказаться их нерешительность, или даже – безынициативность. Им бывает трудно убедить себя, что для получения желаемого необходимо хотя бы иногда выходить из зоны комфорта и действовать.

Вместе с тем это всегда надежные друзья – им можно смело доверить даже самые сокровенные тайны. Рыбы никогда не относятся с предубеждением к людям. И если дают совет – то проверенный на себе лично.

В любви мужчина Рыбы, как и в остальных сферах своей жизни, часто безынициативен. Он может фантазировать, но так и не предпримет никаких активных действий и шагов.

В том же случае, если вам удалось поймать эту рыбку в свои сети, то можете не сомневаться – эти мужчины умеют быть чуткими и нежными, верными и заботливыми.

Женщина Рыбы

Женщины этого знака отличаются особым шармом и очарованием. Это искренние и чувственные натуры. Их отличает завораживающая улыбка, игривые глаза, стройные, хрупкие фигурки и характерная пластика движений. Каждый их шаг, жест или мимика наполнены неповторимой плавностью и легкостью.

Им присущи такие черты характера, как романтичность, возвышенность, тактичность, интеллигентность и истинная женская слабость. Женщины Рыбы обладают редким пониманием и состраданием к ближнему. При этом они стараются избегать конфликтных ситуаций и людей, которые их провоцируют.

В любви женщины Рыбы – это сплав земной страсти с неземной фантазией. Они соблазнительны и таинственны, загадочны и увлекательны. Их избранник – это сильный, крепкий, уверенный в себе мужчина, которому близок образ защитника, воина, добытчика и спасителя.

Ребенок Рыбы

Дети Рыбы достаточно умны и развиты. У них богатая фантазия, яркое воображение и чрезвычайно развитая интуиция. Им дана способность предвидеть, предчувствовать, предугадывать события.

В младенчестве ребенок Рыбы часто выглядит слабым и болезненным, а также может доставлять родителям немало хлопот.

Малыши этого знака страдают от нерешительности и мнительности. Их необходимо учить делать самостоятельный выбор, принимать первые и ответственные решения, чтобы в будущем это не переросло в проблему.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость у Рыб в любви и браке со знаками водной стихии – Раком и Скорпионом. Не менее крепким союз у них может получиться с Тельцом и Козерогом.

Несовместимыми знаками для них являются Близнецы и Стрелец, хотя союз со Стрельцом может быть полезен для карьеры, а с Близнецами – для эмоциональной поддержки.

Отношения с Овном могут дать Рыбам преимущество в финансовом плане. А для духовного развития будет плодотворным партнерство с Водолеем.