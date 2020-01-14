цей матеріал доступний українською

Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждет большой сюрприз на Старый Новый год

03:07, 14 января 2020
Астрология
80 0
Гороскоп на сегодня, 14 января: кому повезет на Старый Новый год / фото pixabay.com

14 января 2020 года несет мощную астральную энергию в денежном аспекте. В этот день некоторые знаки могут неожиданно разбогатеть. Однако день запомнится не только финансовыми приобретениями, некоторым знакам сегодня суждено исполнить свое заветное желание, пишет НВ.

Читайте такжеГороскоп на сегодня, 14 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня: Лев

Больше, чем деньги, Львы любят только славу. И сегодня они вполне могут стать знаменитыми. Особенно, если тщательно подготовятся к выступлению, которое давно запланировали. Помимо повышения своей значимости в глазах других, этот доклад косвенно повлияет и на материальное положение.

Гороскоп на сегодня: Весы

Личная жизнь Весов - их больная тема. Как правило, представители этого знака строят отношения не с теми, кто сделает их счастливыми, однако сегодня возможны исключения. Одинокие Весы встретят свою половину, а семейные получат приятный сюрприз от партнера.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Пусть материальное благополучие и прочие земные блага не особенно заботят Рыб, признание своего таланта их тоже радует. Сегодня вы сможете дорого продать свои навыки, а полученную сумму непременно вложите в развитие.

Напомним, ранее астрологи дали прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Гороскоп#гороскоп на сегодня