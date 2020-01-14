Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждет большой сюрприз на Старый Новый год

Астрологи считают, что 14 января несет мощную астральную энергию в денежном аспекте, а некоторым знакам суждено исполнить свое заветное желание.

Как известно, под Новый год мечты сбываются. Астрологи считают, что на Старый Новый год это правило тоже действует.

14 января 2020 года несет мощную астральную энергию в денежном аспекте. В этот день некоторые знаки могут неожиданно разбогатеть. Однако день запомнится не только финансовыми приобретениями, некоторым знакам сегодня суждено исполнить свое заветное желание, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Лев

Больше, чем деньги, Львы любят только славу. И сегодня они вполне могут стать знаменитыми. Особенно, если тщательно подготовятся к выступлению, которое давно запланировали. Помимо повышения своей значимости в глазах других, этот доклад косвенно повлияет и на материальное положение.

Гороскоп на сегодня: Весы

Личная жизнь Весов - их больная тема. Как правило, представители этого знака строят отношения не с теми, кто сделает их счастливыми, однако сегодня возможны исключения. Одинокие Весы встретят свою половину, а семейные получат приятный сюрприз от партнера.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Пусть материальное благополучие и прочие земные блага не особенно заботят Рыб, признание своего таланта их тоже радует. Сегодня вы сможете дорого продать свои навыки, а полученную сумму непременно вложите в развитие.

Напомним, ранее астрологи дали прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.