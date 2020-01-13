Два знака Зодиака ждут неудачи на этой неделе - прогноз астролога

Лев и Стрелец оказались среди неудачников недели.

Астролог Павел Глоба дал прогноз на эту непростую неделю с 13 по 19 января, а также рассказал о том, как избавляться от проблем или обходить их стороной.

При этом он выделил главных неудачников недели среди знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

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Лев

Самым опасным и непредсказуемым днем недели станет суббота. Нужно сосредоточиться на делах, чтобы забыть о неурядицах в отношениях. Лучше остерегаться новых знакомств. Если в семейной жизни или в отношениях все будет совсем плохо, то лучше не обделять близких людей вниманием. Для этого нужно просто ждать — повышенная активность в этом направлении не поможет.

Стрелец

Стрельцам стоит остерегаться на этой неделе врагов и недоброжелателей. Есть вероятность того, что появятся новые неприятности, исходящие от враждебно настроенных людей. Необходимо следить за своими словами, а также не посвящать окружающих в свои планы и тайны. Что до близких людей, то астролог советует делать им почаще подарки, окружать любовью и вниманием. Необходимо больше времени проводить со второй половинкой. Поиски одиноким Стрельцам лучше пока временно приостановить. Совершать важные дорогостоящие приобретения или менять работу Павел Глоба Стрельцам тоже пока не рекомендует.

Ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака - Тельцов, Дев и Козерогов - ждет ошеломляющий успех в 2020 году.