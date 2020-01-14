Гороскоп на сегодня, 14 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Сутки обещают серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения.

Гороскоп на вторник, 14 января 2020 года, предусматривает день, в который лучше взяться за дела. Впрочем стоит отказаться от того, в чем вы сомневаетесь.

Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на сегодня, передает SlovoFraza.

Овен

Сутки будут активны на любовную энергию. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.

Телец

День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете замечательные возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.

Близнецы

Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до того казались безапелляционно закрытыми.

Рак

Сегодня вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Сутки будут щедрыми на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям сегодня значительно ослабнет.

Лев

Сутки будут положительно влиять на вас. сегодня легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

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Дева

Сегодня звезды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.

Весы

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям. Не позволяйте мыслям, основанным на страхе, ограничивать ваши действия.

Скорпион

День будет стабильным и спокойным, а также благоприятным для принятия важных финансовых решений. Вы можете получить ценный совет от уважаемого профессионала.

Стрелец

Вы будете стремиться к профессионализму и ответственности, а финансовые вопросы могут проникнуть в ваши личные отношения. Реализация ваших планов наберет обороты, поэтому продолжайте двигаться вперед.

Козерог

На привычные вещи нужно будет посмотреть с другого взгляда. Возможно, вы не сможете действовать так, как запланировали. Вам придется выйти за рамки своих норм и отделить себя от течения, в которой вы сейчас находитесь.

Водолей

Вы будете успешными в вопросах, которые до сих пор казались абсолютно недоступными для решения. Безусловно, случится что-то приятное. Вы легко сможете мотивировать других людей и заручиться их поддержкой. Держитесь позитивных мыслей, и все быстро станет на свои места.

Рыбы

Сегодня настоящее удовольствие принесет вам время, проведенное в семейном кругу. Это будет день, благоприятный для обучения, полный размышлений и духовных переживаний.