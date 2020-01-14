Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака

Телец, Дева и Скорпион - счастливчики недели, по прогнозу астролога.

Астролог Павел Глоба дал прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил тех представителей зодиакального созвездия, которым особо повезет, передает SlovoFraza.

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Телец

Эта неделя хороша для отдыха, романтики, любви, времяпрепровождения с семьей, друзьями, второй половинкой. Настроившись на волну решения личных задач, людям этого знака Зодиака предстоит бороться за место под Солнцем. Делать это лучше максимально дипломатично. Велика вероятность того, что избранник услышит Тельцов, поймет их. Отлично пройдут поиски второй половинки, свидания. Можно флиртовать и знакомиться.

Дева

Девы станут более интересными для окружающих людей, особенно для противоположного пола. В целом неделя будет полна ярких эмоций и впечатлений. Все, чье сердце уже занято, смогут поднять отношения на новый уровень. Девам улыбнется удача в любовной сфере, но самое лучшее время для романтики и свиданий — выходные. На буднях лучше не отвлекаться от насущных дел, работы, покупок.

Скорпион

Большая удача ждет тех, кто постоянно путешествует, находится в командировке или собирается уезжать в отпуск. Наибольшее количество благоприятных эмоций смогут пережить те, кто открыт, общителен, полон вдохновения. Представителям творческих профессий будет очень везти.

Ранее астрологи рассказали, что трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят сказочную любовь.