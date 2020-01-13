Гороскоп на неделю: что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Астрологи рассказали, кого ждет звездный час на этой неделе.

Астрологи дали прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.

О том, что ждет представителей зодиакальных созвездий, рассказали "Фактам" астрологи.

ОВЕН. Будьте готовы к тому, что на пути к воплощению задуманного могут возникать различные препятствия. Старайтесь сохранять хладнокровие в любых ситуациях, ведь если эмоции возьмут верх над здравым смыслом, избежать проблем тогда вряд ли удастся.

ТЕЛЕЦ. На службе предстоит немало дел. Чтобы справиться с поставленными перед вами задачами в срок, четко придерживайтесь намеченного графика и не отвлекайтесь на мелочи. Дальняя поездка сулит незабываемую встречу с интересными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что могут сорваться какие-то важные переговоры или подведут партнеры, на которых вы очень рассчитывали. Благодаря умению работать в команде и быстро реагировать на изменение обстановки удастся добиться желаемого. Восстановить утраченные силы помогут водные процедуры и общение с детьми.

РАК. Хороший период для завершения начатого ранее. Если будете внимательно слушать и наблюдать, то приобретете ценную информацию, которая пригодится в дальнейшей работе. На личном фронте не исключено возрождение чувств, на которых вы почти уже поставили точку.

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ЛЕВ. Если в этом году вы наметили добиться значительного карьерного роста, то уже сейчас можете приступать к реализации задуманного — ваша инициатива и креативные идеи не останутся не замеченными руководством. Больше внимания уделяйте семье, особенно детям.

ДЕВА. На работе не стесняйтесь проявить индивидуальность. Имеете шанс неплохо заработать, продемонстрировав свои незаурядные способности. При решении сложных вопросов прислушивайтесь к своей интуиции, она вас не подведет. Сейчас велик риск подхватить простуду, не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде.

ВЕСЫ. Прекрасный период для самообразования, а также для реализации творческих проектов. В семейных отношениях возможно некоторое напряжение, постарайтесь прийти к компромиссу в спорной ситуации, не доводите дело до разборок, которые забирают ваши силы.

СКОРПИОН. Если вам захотелось заняться чем-то новым, доселе незнакомым, можете смело расширять свою сферу деятельности. Сейчас для этого весьма подходящее время. Будьте корректны при общении с малознакомыми людьми или дальними родственниками — безобидная шутка может спровоцировать серьезную ссору.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас ваш энергетический потенциал несколько снижен, поэтому постарайтесь ограничить тяжелые физические и умственные нагрузки. Воспользуйтесь любой возможностью для отдыха. В делах амурных намечаются перемены, однако не стоит торопить события.

КОЗЕРОГ. Стройте планы на будущее и потихоньку приступайте к их реализации. Не забывайте о том, что тише едешь — дальше будешь. В финансовом плане у вас все достаточно стабильно, поэтому можете позволить себе приобрести милую сердцу безделушку. Будьте осторожны при работе с электроприборами.

ВОДОЛЕЙ. Фортуна нынче на вашей стороне, можете браться за самые смелые и даже рискованные проекты. Однако в этот период нежелательно отправляться в дальние поездки или подписывать документы, касающиеся недвижимости. Старайтесь больше времени проводить в кругу семьи.

РЫБЫ. Пришло время для реализации своих амбиций. Главное в достижении задуманного — целеустремленность, решительность и проявление бойцовских качеств. Рассчитывайте только на свои силы. Те, кто задумался о новой работе, могут заняться ее поиском.