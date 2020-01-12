Гороскоп на 13 января 2020: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день

Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха, уверяют астрологи.

В понедельник, 13 января, как никогда нужно быть осторожнее со словами. К сожалению, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика завтра уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.

И еще один момент: завтра непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен может быть захвачен безудержным водоворотом различных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Овну не так уж и трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Телец

Тельцу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям лишнего. Простая задушевная беседа завтра может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Близнецы

Завтрашний день у Близнецов обещает пройти с бесконечными разговорами. Разговоры же эти части будут на тему успеха и денег, а также размышлений о том, почему Близнецам этого так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Близнецы и сами не заметят, как приукрасят свои достоинства настолько, что надолго обретут славу фантазера.

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Рак

Вот день, когда благосостояние Рака может сильно измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Завтра ему как никогда нужно быть осторожным в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Раку также быть внимательным и в отношениях с любимым человеком. Даже небольшое недоразумение может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Лев

Завтра планы Льва могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Лев не хочет оказаться у разбитого корыта, ему следует быть завтра скромнее и согласовывать свои амбиции с возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, хорошо, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Дева

Завтра обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Девы, заставляя ее плыть против течения. Сама же Дева в эти моменты может чувствовать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. К сожалению, поддавшись таким настроениям, Дева рискует набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Весы

Завтра день у Весов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной - день сложится замечательно и пройдет не просто хорошо, а удивительно. Ну а встанут не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Скорпион

Скорпиону нужна вся его выдержка! К сожалению, завтра даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган. Поэтому, Скорпиону лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, надо попробовать уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

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Стрелец

Голова Стрельца будет буквально переполнена разного рода планами и проектами! И это прекрасно, потому что именно в этот день судьба дает Стрельцу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать большие возможности в этот день на совсем уж пустяковые дела. Завтра не следует избегать больших и шумных компаний. Наоборот, успех ждет вас именно там.

Козерог

Завтра Козерогу не стоит разжигать свои страсти, поскольку это за него будут делать другие. Весь день Козерогу будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полно своих собственных дел. Ну а на нервах Козерога они будут играть только время от времени.

Водолей

В течение дня Водолей не раз может почувствовать настоящее смятение чувств. Некоторые события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Возможно, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако завтра Водолею лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А может и нет.

Рыбы

Весь день Рыбы могут быть подвержены такой болезни, как несдержанность в мелочах. К тому же их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным завтра для Рыб было бы попробовать обращать многочисленные недоразумения и несообразности в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.