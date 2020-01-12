Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами

На следующей неделе три знака Зодиака ожидает увеличение их доходов.

Гороскоп на 2020 год свидетельствует о том, что год Белой Стальной Крысы будет весьма благоприятен для накоплений и вложений. Главное, действовать рассудительно и не делать поспешных решений.

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Три знака Зодиака в течение недели - с 13 по 19 января - ожидает денежное везение, пишет "РБК-Украина".

Так, астрологи уверяют, что гороскоп на следующую неделю обещает финансовую стабильность трем знакам Зодиака - Овнам, Львам и Рыбам.

Овен

Тенденции этой неделе способствуют стабилизации материального положения Овнов и деже увеличения доходов. Финансовых средств может оказаться недостаточно, однако это не повод расстраиваться. Возьмите в долг - в этот период подобные денежные операции пройдут весьма успешно.

Лев

Эта неделя позволит Львам пожинать плоды длительных рабочих проектов. Период очень удачный для отдыха или небольшого отпуска. При этом новые знакомства, которые будут Вас сопровождать в течение релакса, принесут ощутимую выгоду, поэтому стоит уделить им внимание и не отмахиваться. Астрологи советуют быть открытым, а также говорят о высокой вероятности получить приятный презент от любимого человека.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Деньги могут политься ручьем, главное условие при этом - не сидеть сложа руки. Благодаря активным действиям на профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы.