Гороскоп на 12 января: какие сюрпризы приготовили звезды на завтра для всех знаков Зодиака

Завтра не рекомендуются начинания, важные деловые операции, ответственные платежи и покупки, новые шаги в любви.

Завтра, 12 января, недостаток комфорта или заминку в отношениях с лихвой искупит общий позитивный настрой. Можно уйти на время от контроля или гиперопеки. Не стоит вести серьезные разговоры, пытаться заниматься сложными ответственными делами.

Также, в этот день не рекомендуются начинания, важные деловые операции, ответственные платежи и покупки, новые шаги в любви. Нежелательно покупать и обновлять одежду, украшения. Хорошо заниматься спортом или активными исследованиями, продолжать путешествие, играть с детьми.

Овен

Овнам стоит использовать завтрашний день для отдыха. Обстоятельства или собственный настрой добавят энергии, поэтому большинство Овнов может смело выбирать активный образ жизни. Например, спорт, энергозатратное творчество, подвижные игры. Любовные отношения завтра удачны, но будут держаться на вашем креативе, от новых инициатив здесь лучше пока воздержаться. Родителям стоит провести побольше времени с детьми.

Телец

Завтра Тельцам лучше экономить силы. Не стоит отказываться от активных занятий – например, игр – но важно чувствовать свой предел возможностей и не заставлять себя выходить за него даже ради близких. Все несрочные дела завтра рекомендуется поставить на паузу до завтра. Пора пересмотреть свои вкусы и планы, итоги недавних экспериментов: возможно, кое в чем вы поспешили или перестарались с оригинальностью.

Близнецы

Завтра звезды советуют Близнецам выбросить из головы негатив и «перейти на солнечную сторону улицы». Все заботы, за исключением обязательных и неизбежных дел, можно оставить за бортом. Если до этого момента вы все делали верно, то вскоре неприятная страница закроется и вы вновь станете свободны. Не помешает внимание к делам сердечным: ситуация становится менее ясной, возможно, нужен новый маневр.

Рак

Завтра Ракам стоит найти занятие, позволяющее им применить с пользой их творческие способности. Одновременно, это хороший шанс отвлечься, уйти из-под чужого влияния, контроля или гиперопеки. Для Раков-родителей завтра может оказаться более интересным и актуальным раскрытие талантов детей, однако и сами они при этом начнут мыслить более креативно. Возможны отдельные неожиданные покупки, не вошедшие в план.

Лев

Завтра звезды советуют Львам отталкиваться от своих привычек и настроения. О физической энергии беспокоиться не следует: ее минимальный запас вам обеспечен. Даже если вы болеете или утомлены, у вас будет достаточно сил для того, чтобы занять себя или развлечь окружающих. Если завтра ваша жизненная сила будет бить через край, это хороший день для занятий спортом. А вот с инициативой в любви есть риск опоздать.

Дева

На этот день Девам не стоит планировать ничего важного. Контролировать ситуацию и чужое поведение завтра не выйдет, а на на полумеры вы, вероятно, будете не готовы. Не удастся нужный вам серьезный разговор. Звезды советуют завтра сделать паузу в реализации планов, стратегических размышлениях и подстроиться под обстановку. Завтра полезно повеселиться, поиграть, размяться физически, в том числе, вместе с детьми.

Весы

Завтра звезды намерены избавить Весов от наиболее скучных, утомительных или неприятных обязанностей. Возможно, таким образом судьба решит «подсластить пилюлю» и скрасить вам завершение какой-то красивой истории. Часть этого дня можно провести в свободном режиме, за вдохновляющим хобби, с детьми или друзьями по увлечению. Завтра благотворны физические нагрузки, игры, спортивные и культурные мероприятия.

Скорпион

Завтрашний день будет склонять Скорпионов к творчеству, игре или более яркой самоподаче. Даже самые скрытные Скорпионы захотят стать заметнее, продемонстрировать свои артистические способности, рекламный, деловой, воспитательский или другой талант. Завтра важно выбрать подходящие для себя виды развлечений, а также публику и способы самопрезентации. В противном случае вас многое начнет раздражать, включая детей и близких.

Стрелец

Стрельцы завтра вплоть до ночи будут сохранять энергию и кураж, но могут остаться недовольны итогом своих усилий. Завтра не стоит обижаться на судьбу, если она больше не хочет предоставлять вам «полный сервис» успехов и ограничивает ваш фарт отдельными находками. Везение завтра вероятнее в связи с путешествиями, спортом, техникой, бизнесом, научными исследованиями. Может ускользнуть удача в любви или художественном творчестве.

Козерог

Завтра Козерогам вредно подолгу носить чужие маски и гнаться за внешними эффектами. Опасно ориентироваться на других людей в оценке нагрузок, лучше подбирать задачи и темпы под свои возможности. Не стоит завтра делать главной мерой азарт: чем он сильнее, тем выше риск подойти к критической черте. Результатом перенапряжения может стать переутомление, нервный срыв или обострение хронического недомогания.

Водолей

Завтра у Водолеев не исключена зависимость от сравнений и чужих оценок. Не стоит подпитывать внутренний комплекс неполноценности. Сейчас вы можете быть не в лучшей форме и проигрывать тем, кто не испытывает проблем, подобным вашим. Если в вашей жизни становится меньше любви, красоты или комфорта, звезды не советуют унывать: на смену идет что-то другое, возможно, более нужное вам в данный момент.

Рыбы

Завтра звезды зовут Рыб к активному творчеству по мелочам. Именно в детали вам будет проще «вложить душу». Наряду с интересом к тем или иным делам, день способен спровоцировать утомление. Причиной могут стать занятия с детьми и питомцами, работа со сложным материалом или инструментом, яркий свет или шум. Завтра стоит воздержаться от приема новых лекарств, от покупок и незнакомых косметических процедур.