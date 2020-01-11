Гороскоп на 11 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Сегодня стоит заботиться о своих границах и самочувствии.

11 января обещает яркие эмоции – день выдастся из таких, которые надо использовать на все сто. Желательно сегодня выйти на прогулку. Это поможет улучшить самочувствие.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

День может заставить представителей знака задуматься. Прежде всего, вы зададите себе много вопросов о счастье и бытие. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.

Телец

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Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Близнецы

Сутки будут положительно влиять на вас. сегодня легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Рак

сегодня звезды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.

Лев

Если вы не возьмете себя себе же в союзники, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует труда над собой и в гармонии с собой.

Дева

Не скрывайтесь от возмущения близких людей и не отказывайтесь от возобновления контактов. Семья играет важную роль для представителей знака сегодня.

Весы

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Сутки напомнят представителям знака, которым захочется острых ощущений, что опасные игры обычно оборачиваются против игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осмотрительны.

Скорпион

сегодня у вас возможны конфликты с вашим любимым человеком или близким другом. Их упрямство и убежденность в правильности их аргументов будут только усиливать проблему. Вы также должны наконец осознать, что у вас нет монополии на решения.

Стрелец

Некоторые представители знака в этот день ощутят специфические и экстремальные перемены в своей жизни. Поворот на сто восемьдесят градусов будет сегодня вполне закономерным.

Козерог

Звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не соглашаться на сомнительное предложение, которое вы получили не так давно.

Водолей

Здоровый сон поможет сгенерировать новые идеи. Сутки будут благоприятными для добротного отдыха.

Рыбы

Хватит быть кормушкой для других. Ваша доброта привлекает паразитов. Не бойтесь отгораживаться от людей, которые наживаются и самоутверждаются, делая вам неприятности.