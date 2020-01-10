Потеряет власть: астролог рассказал, что ждет Путина в ближайшее время

Влад Росс рассказал о возможных перипетиях в личной жизни Путина.

Хотя российскому президенту Владимиру Путину удастся удержаться у власти в 2020 году, его рейтинги к концу года начнут стремительно таять.

Об этом заявил астролог Влад Росс, передает "Главред".

"Свержения Путина в 2020 году не будет. Однако это еще не повод для него, чтобы расслабляться. Так как этот год будет годом затишья перед бурей, то есть перед бунтами, которые осенью грянут по всей России, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Поддержка Путина и его команды будет стремительно таять, потому и его партии Единая Россия будет сложно вновь победить на выборах в Госдуму", – прогнозирует астролог.

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По словам Влада Росса, самый неблагоприятный период для Путина начнется в конце 2021 года и продлится весь 2022 год. Это, как объяснил астролог, связано с тем, что в годовом гороскопе "хозяина Кремля" соединятся Марс, планета убийства и ниспровержения, с Солнцем и Луной.

"Есть вероятность, что Путин потеряет власть в 2021 году, когда Уран войдет в дом власти в гороскопе России. Но более вероятно, что это случится в 2022-ом. Возможно все, вплоть до физической ликвидации, либо он сделает пластическую операцию и просто исчезнет", – отметил Росс.

По прогнозу астролога, в октябре 2020-го начнутся масштабные и опасные для путинского режима протестные движения. И в этом же месяце будет наблюдаться "пик непопулярности" Путина и обрушение его рейтинга.

Влад Росс отметил, что даже общий прогноз для всех, кто родился под знаком Весов, 2020 год крайне неблагоприятный. А Путин, как известно – Весы. В частности, Весам будет крайне сложно удержаться на занимаемых должностях: их могут свергать, увольнять, понижать в звании, уточнил астролог.