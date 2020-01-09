Гороскоп на завтра, 10 января: что ждет Раков, Львов, Дев и другие знаки Зодиака

Совет от астролога на 10 января: не бойтесь собственных ошибок – вы сможете их использовать в свою пользу.

Гороскоп на пятницу, 10 января 2020 года, предусматривает благоприятный день для изменений. Романтические и финансовые дела завтра не будут встречать чрезмерных препятствий.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 10 января 2020, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

День принесет новые задачи и интересные предложения по профессиональному развитию. С одной стороны, вы будете рады перейти на более высокий уровень, а с другой – почувствуете, что еще не готовы к принятию вызова.

Телец

День будет иметь блокирующее действие на вас. Вы будете чувствовать себя обязанными делать что-то, в чем вы некомпетентны. Возможно сильное ощущение дискомфорта.

Близнецы

Завтра вы найдете важный ключ для понимания подсознательного. Вам будет казаться, что вы понимаете каждого человека, который встречается вам на пути. Если в ваши планы входило порадовать других, то 10 января - идеальное время это воплотить в жизнь.

Рак

Завтра вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметить усиленный интерес к своей персоне. Те, кто, казалось, не могут быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

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Лев

Хорошо подготовьтесь к вызовам, стоящим перед вами. И хоть всегда можно найти себе оправдание, звезды советуют сегодня больше не лениться!

Дева

Обратите внимание завтра на музыку – она будет благоприятно влиять на ваши нервы. Слушайте то, что вам нравится.

Весы

Звезды предостерегают представителей знака от чрезмерного интереса к жизни других людей. Если жить чужой жизнью, то своей не будет. Лучше позаботьтесь о собственном уюте.

Скорпион

Не смотрите на свои поступки сквозь призму чужого опыта. Вы чувствуете страх действовать самостоятельно и боитесь оценки важных для вас людей. Однако такой подход для вас ничего хорошего не принесет, поскольку он мешает вам достичь цели.

Стрелец

Завтра вероятен конфликт с человеком, с которым вы обычно имели хороший контакт. Есть шансы, что вы недавно заметили существенные изменения в его поведении и не удержитесь, чтобы попенять за них. Постарайтесь контролировать свои эмоции, потому что вы не сможете забрать ваши слова обратно.

Козерог

Постарайтесь использовать яркую энергию суток для повседневных дел. Вам удастся уладить много вопросов и дел.

Водолей

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Рыбы

Будьте открыты к новым знакомствам и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите того, кто добавит красок в вашу жизнь.