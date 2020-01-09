Астролог назвал самую опасную дату 2020 года

Астролог настоятельно рекомендует в январе и до 20-х числе февраля воздержаться от путешествий в страны Ближнего Востока.

В 2020 году нас ждет несколько опасных периодов, когда возможны аварии, катастрофы, ДТП и различные чрезвычайные ситуации. Все эти периоды будут связаны с солнечными либо лунными затмениями, а их в этом году – шесть.

Традиционно день затмения, а также за три-пять дней до него и после – это наиболее аварийно опасные дни. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

В наступившем году нас ждет четыре лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября) и два солнечных (21 июня и 14 декабря). По словам Влада Росса, в январе, июне и декабре следует быть готовыми к наиболее опасным периодам, когда велик риск аварий, техногенных катастроф и буйства природных стихий.

Первый и, пожалуй, самый сложный период в 2020 году, по прогнозу Росса, ждет нас в самом начале года, когда соединение Сатурна и Плутона, которое будет происходить в январе и начале февраля в знаке Козерога, будет усугубляться малым "парадом планет" в этом же знаке и лунным затмением 10 января.

"В это время возможны не просто сложные, а катастрофичные ситуации. Согласно некоторым пророчествам, возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле, где может разразиться ужасающий конфликт или случиться масштабный теракт с участием ИГИЛ", – отметил Влад Росс.

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К тому же, астролог отмечает, что звезды указывают и на возможность масштабной природной катастрофы в этот период.

"В январе и начале февраля может случиться глобальная катастрофа, вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю метеорита либо астероида. Эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию или жизнь целого континента", – подчеркнул Росс.

Особенно настораживает астролога дата, на которую обращала внимание еще Ванга – 22 февраля 2020 года.

"Нас ждет опасное сочетание двоек – 22.02.2020. Ванга в свое время предупреждала о пяти двойках в дате и говорила: "Бойтесь пяти двоек!". К тому же, именно в этот день Луна будет в соединении с Плутоном и Сатурном, а Марс будет в соединении с кармическим заходящим узлом Кету в жестком квадрате к Черной Луне. Это указывает на то, что может случиться глобальная катастрофа в этот день. Плутон в соединении с Сатурном, Луна – в полном ущербе, да еще и в 29-й, то есть сатанинский, лунный день… В этот день может случиться либо извержения вулкана, которое будет иметь глобальные последствия, либо падение метеорита или астероида. На возможность вулканической активности указывает Плутон. Из-за этого может подняться в воздух пепел, и тогда вновь перестанут летать самолеты. В худшем случае соединение Плутона и Сатурна предвещает ядерную угрозу или замерзание большой территории, возможно, целого континента", – рассказал Влад Росс.

Росс настоятельно рекомендует в январе и до 20-х числе февраля воздержаться от путешествий в страны Ближнего Востока.

Кроме того, Влад Росс советует остерегаться всего, что связано с электричеством 17-19 января, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации с электроприборами. А 28-30 января, по прогнозу астролога, возможны опасные ситуации, связанные с огнем.

"Так что в январе нас ждет крайне опасная ситуация. Но следует помнить, что звезды склоняют, но не обязывают. Так что это не означает, что подобная катастрофа непременно произойдет. Потому будем надеяться, что планете удастся избежать такого сценария", – подытожил астролог.