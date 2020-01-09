Полнолуние в январе 2020: как оно повлияет на знаки Зодиака

Астрологи рассказали, что первое полнолуние нового года привнесет в жизнь каждого знака Зодиака.

Астрологи говорят, что первое полнолуние в 2020 году - день, идеально подходящий для прощания с прошлым и привлечения всего нового.

Полнолуние в январе 2020: когда, в каком знаке Зодиака

Полнолуние в январе 2020 года наступит в ночь на 10 января в 21:21 в зодиакальном созвездии Рака.

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В чем опасность январьского полнолуния 2020

Астрологи предупреждают, что это полнолуние может стать очень опасным, так как совпадает с лунным затмением. Поэтому, говорят они, возможны конфликтные ситуации, ссоры и взрыв эмоций.

В целом Луна и так воздействует на эмоциональную сферу, поэтому 10 января будет относительно тяжелым и нестабильным днем.

Полутеневое затмение Луны произойдет в 21:10 по киевскому времени. Наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии.

В день полнолуния, по мнению специалистов, необходимо избегать больших нагрузок, с самого утра настраиваться только на позитив.

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Полнолуние 10 января 2020: как повлияет на знаки Зодиака

Овен. Возможны трения с начальством. Помните, что в этот день лучше избегать любых ссор и конфликтов, поскольку они могут сыграть с вами плохую шутку.

Телец. Вам может 10 января поступить заманчивое предложение, согласившись на которое вы только выиграете. Дела у вас пойдут как по маслу.

Близнецы. У вас в этот день будет очень романтическое настроение, поэтому возможно приятное свидание либо же теплое общение в кругу семьи.

Рак. В день январьского полнолуния вам могут поручить важное задание. Главное – не паниковать, все получится.

Лев. Вы – на вершине успеха, ваша общительность и желание руководить поможет достучаться до нужных людей. А там – и повышение не за горами.

Дева. В этот день ваши планы могут рухнуть. Но не расстраивайтесь, это только к лучшему. Буквально на днях вас ждет неожиданное предложение.

Весы. Не берите на себя слишком много в день полнолуния, поскольку результат может быть не очень хорошим.

Скорпион. Вам тяжело приходить в себя и на работу после затяжных выходных. Но соберите всю силу воли в кулак и дерзайте!

Стрелец. Вы так долго и упорно работали, что пришло время отдохнуть. Пора запланировать долгожданный отпуск, иначе потом проблем со здоровьем не избежать.

Козерог. Вас 10 января могут одолеть грустные мысли, но гоните их прочь. В этом вам поможет вторая половинка.

Водолей. Вот кому не посчастливится 10 января, так это Водолеям. У них возможны серьезные конфликты и ссоры.

Рыбы. Соблазны будут преследовать вас в этот день повсюду, но, сумев устоять перед ними, вы станете намного сильнее и мудрее.

Лунный календарь на январь