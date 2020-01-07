Астролог рассказал, каким знакам Зодиака повезет в любви в 2020 году

2020 год Белой Крысы принесет Девам стабильность и счастье в личных отношениях, говорят астрологи.

2020 стал годом Белой Крысы и, по прогнозам астрологов, будет очень удачным для общения с противоположным полом и романтических поисков.

Так, любовный гороскоп предполагает, что свободные люди встретят свою вторую половинку, а в парах отношения будут стабильными и гармоничными, пишет SlovoFraza.

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Телец

Для Тельцов 2020 год Белой Крысы станет благоприятным периодом для любовных отношений. Представители этого знака зодиака будут поглощены чувствами и романтикой. Астрологи не предвещают серьезных проблем и конфликтов в личной жизни. Кроме того, появится тяга к острым ощущениям и новым эмоциям, что может толкнуть на необдуманные поступки и интрижки на стороне. Для поиска второй половинки свободным людям лучше использовать вторую половину года, потому что это время будет наиболее подходящим для романтических встреч и начала отношений. Отношения тех, кто находится в паре, будут спокойными и гармоничными.

Дева

2020 год Белой Крысы принесет Девам стабильность и счастье в личных отношениях – эти представители будут поглощены романтическими чувствами и переживаниями, а их жизнь наполнится взаимной любовью. Для свободных людей год Белой Крысы ознаменуется удачей в романтических поисках. Они будут открыты для новых знакомств и чувств, а возникшие симпатии будут взаимными и принесут много положительных эмоций. Для тех, кто находится в паре, этот год станет удачным периодом, чтобы перевести отношения на новый уровень. Партнеры убедятся в чувствах и надежности друг друга, поэтому могут решить узаконить отношения.

Ранее астролог Павел Глоба выделил двух представителей зодиакального созвездия, которым повезет на этой неделе.