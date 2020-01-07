Гороскоп на завтра, 8 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Астролог дал прогноз на завтра, 8 января, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на среду, 8 января 2020 года, предусматривает день, в который стоит идти на примирение, но прислушиваться к своему сердцу.

Все, что произойдет завтра, будет уроком в жизни, который надо усвоить, говорится в гороскопе Павла Глобы для SlovoFraza.

Овен

Для вас сутки выдадутся удачным периодом для знакомства с новыми друзьями. Вы будете рады открыть себя для изучения чего-то интересного. Вам будет легко понять, во что стоит вложить свое время, чтобы получить ожидаемый результат. Впрочем ваш непомерный энтузиазм может сначала напугать ваших близких.

Телец

День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете замечательные возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.

Близнецы

Завтра ваша энергия моментами может казаться заблокированной. Вы можете почувствовать сильное сопротивление, которое стремится вырываться в приступы ярости. Старайтесь обеспечить себе максимальный физический комфорт.

Рак

Вы легко найдете способ удачно провести свободное время. Вероятно, что удастся научиться новому – например, получить знания, которые позволят вам дополнить ваш образ.

Лев

Любите жизнь, даже если она не идеальна. Звезды помогут увидеть несколько позитивных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.

Дева

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности завтра. Роль лидера вам подходит, но завтра ваша активность может наткнуться на сопротивление.

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Весы

Если не говорить откровенно с близкими, а замалчивать свои обиды – можно создать себе настоящую бомбу. Вместо того, чтобы затем провоцировать ссоры, попробуйте начать долгий честный разговор. Другая сторона может вам прояснить моменты, о которых вы не имели представления и которые изменят ваше мнение.

Скорпион

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и имеете право гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь отблагодарить себя.

Стрелец

Завтра можно ожидать большой дозы положительной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет пустяком. Глядя на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и просто с самого начала.

Козерог

Вскоре вам придется столкнуться со многими вызовами. Вы надеялись на перерыв, но взамен можете встретить еще одну порцию обязанностей и стрессовых ситуаций. Однако не сдавайтесь и постарайтесь избегать людей, которые повышают ваше давление. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и все закончится хорошо.

Водолей

У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если месяц не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться себе же на пользу.

Рыбы

Определенная ностальгия может охватить представителей знака завтра. Спровоцирует ее скорее всего нехватка энергии, а также желание не работать. Оно будет сильнее обязанностей, работы и заданий. Возможно вам стоит подумать об отпуске.