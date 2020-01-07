Гороскоп на 7 января 2020: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Сегодня благодаря настойчивости и усилиям, которые вы приложите, добьетесь успеха, говорит астролог.

Гороскоп на вторник, 7 января 2020 года, предусматривает день, в который стоит сосредоточиться на сотрудничестве.

В эти сутки не стоит увлекаться чрезмерным самолюбованием – на горизонте могут возникнуть новые трудности. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня, передает SlovoFraza.

Овен

Вам стоит избегать жарких дискуссий. Вы любите громко говорить, преданно отстаивать свои аргументы и убеждать других, но на этот раз вам следует отказаться от такого развития событий. Ваши риторические способности временно не будут приносить желаемого результата.

Телец

Вы ждете больших перемен в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Настало время составить точный план действий. Вы точно знаете, какой цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете.

Близнецы

Попробуйте сосредоточиться на развитии профессиональных навыков. Они составляют абсолютный фундамент для достижения успеха. Не поленитесь прислушиваться к советам профессионалов.

Рак

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам.

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Лев

Сегодня к вам будет возвращаться вложенное – то ли деньги, то ли затраченное время. Вероятно, что вам вернут старые долги или пригласят на интересное событие.

Дева

Сутки заставит вас чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

Весы

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Скорпион

Сегодня вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Сутки будут щедрыми на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям сегодня значительно ослабнет.

Стрелец

Сутки обещает представителям знака очень большой поток жизненных сил. Вы почувствуете это в виде мощного желания изменить свои привычки или имидж. Много кто стремиться стать видимым и узнаваемым даже в ситуациях, которые, казалось бы, не приносят популярности.

Козерог

Сутки подарит хорошую возможность собрать все силы для деловых начинаний. Однако, прежде чем действовать, проанализируйте препятствия. Вашими союзниками сегодня будут Скорпионы.

Водолей

Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы.

Рыбы

Вы опять начнете выдумывать все возможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.