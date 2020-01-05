Гороскоп на завтра, 6 января: каким будет преддверие Рождества для всех знаков Зодиака

В понедельник неплохи умеренные кулинарные экспромты. В части эстетики и дизайна, актуальна классика с вкраплениями новизны, четкие линии, стройные пропорции.

6 января поможет разумно расставить приоритеты, соблюдать правила, нормы и естественные ограничения. Завтра легко поддерживать порядок, контролировать расходы. Хорошо налаживать систему хранения вещей или запасов.

В понедельник неплохи умеренные кулинарные экспромты. В части эстетики и дизайна, актуальна классика с вкраплениями новизны, четкие линии, стройные пропорции. Важными делами лучше заняться в первой половине дня.

Овен

Завтра звезды советуют Овнам плотнее заняться материальными делами. Например, нюансами, связанными с заработком и доходом от профессиональной деятельности. Это подходящий день для платежей и взаиморасчетов. Также он удачен для интенсивного целевого шоппинга. Возможны неожиданные приобретения. Отдельные экстравагантные покупки не разорят вас, если в целом ваш бюджет сбалансирован, а траты разумны.

Телец

Завтра Тельцов будет отличать основательность, последовательность, врожденная тяга к порядку и стабильности, верность планам и образцам. Но порой все эти полезные качества сопровождаются взбалмошностью и упрямством, вступающими в борьбу с природным здравым смыслом. Возможно, вы будете настаивать на исполнении своих необычных желаний, вкусов и эстетических прихотей, захотите приготовить оригинальное блюдо.

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Близнецы

Близнецам завтра не стоит резко менять планы, оставлять без контроля «тылы» и охранные системы. Обстановка склоняет к инертности, стабильности, зацикленности на чем-то одном. Внимания может требовать стоянка авто, склад, накопительный банковский счет, хозяйственный запас, новая форма резервирования ресурсов. Нежелательно планировать на этот день активное общение, знакомства или отправку в путь.

Рак

Ракам этот день позволит прояснить экономические перспективы, в том числе, отдаленные. В наилучшем положении завтра окажутся Раки, имеющие сильную поддержку, и официальную, и неформальную. Если вы - убежденный одиночка, без «спасательного круга» в виде партнера или группы, вам стоит завтра быть осмотрительнее: вы в зоне риска и можете потерять вложения. Вам стоит тщательнее выбирать друзей и схемы инвестиций.

Лев

Львам завтра придется проявить практичность, ответственность и последовательность. Любое дело, за которое вы взялись, необходимо довести до логического конца – в противном случае, вам же и разгребать побочные эффекты своей небрежности. Если партнер или друг обижен на вашу занятость, вам стоит пояснить, что отчасти вы стараетесь и в его интересах. Завтра лучше не обсуждать финансовые и эстетические нюансы.

Дева

Завтра звезды выдерживают для Дев правильный баланс стабильности и новизны. Сюрпризы могут оживить ландшафт или освежить приевшийся сюжет, но не смогут лишить вас законной поддержки, заставить свернуть с магистрального пути, отказаться от продуманных планов и выстраданных принципов. Завтра вы можете смело поступать в соответствии со своими убеждениями: сейчас (или вскоре) жизнь покажет, что вы были правы.

Весы

Весам завтра пора честно обозначить приоритеты везде, где имеет место обмен ресурсами. В материальной сфере звезды советуют считать базовым активом недвижимость, законный доход и профессию. В области духа наиболее надежное «вложение» - традиционные ценности, а не свобода, даже если вам кажется, что все наоборот. Завтра возможны отдельные изменения в схеме инвестиций, расходов, начислении процентов или выплат.

Скорпион

Скорпионам завтра важно до конца выдержать линию поведения с другими людьми. Не стоит препятствовать чужим капризам, особенно, если человек вам симпатичен. Возможно, есть смысл даже потворствовать им: так вы лучше увидите, с кем имеете дело, и поймете суть запросов партнера. В стабильном союзе дружелюбная подстройка – например, под семью супруга - будет лучшим средство продемонстрировать любовь.

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Стрелец

Стрельцам завтра следует все делать по плану или инструкции. Даже в мелочах важно следить за качеством. Весьма похвально завтра руководствоваться соображениями долга, но не таким уж зазорным будет и мотив поиска выгоды – главное, чтобы это шло на пользу делу. Не стоит демонстрировать чересчур панибратское отношение ни к выше-, ни к нижестоящим, лучше придерживаться служебной или возрастной субординации.

Козерог

Завтра события идут в нужном Козерогам направлении. Даже если процесс был не совсем предсказуем, конечный результат вас успокоит и порадует. Если вы в чем-то отошли от плана и привычек, не стоит завтра об этом жалеть: когда-то и вам надо расширять классический арсенал своих приемов. К тому же, в эти сутки у вас отличная страховка и вас выручает один из важнейших талантов – умение вовремя остановиться.

Водолей

Завтра для Водолеев играют роль семейные традиции. Не исключено, что вам придется принести им в жертву часть своей свободы, немного поступиться вкусами и привычками. Это подходящий день для наведения порядка в доме или ясности в семейном микроклимате. Чуть больше осторожности следует проявить в вопросах дизайна и комфорта, в кулинарных и эстетических экспромтах: здесь возможны и удачи, и промахи.

Рыбы

Завтра звезды советуют Рыбам во всем придерживаться плана, схемы, надежного образца. Не стоит «изобретать велосипед» и экспериментировать там, где все уже придумано до вас. Если вы последуете этому правилу, ваши дела вплоть до ночи будут идти ровно и вы без лишней суеты сделаете все необходимое. Хорошим ориентиром может стать долгосрочная программа, опыт старших друзей, коллег или родственников.