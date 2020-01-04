Гороскоп на завтра, 5 января: чего ожидать знакам Зодиака в преддверии Святой вечери

Гороскоп на завтра – 5 января – для всех знаков Зодиака.

5 января поможет перевести духовный срез планов в практический, подходит для полезных советов, экспертизы, консультации, работы с документами и текстами, решения бюрократических вопросов.

Овен

Завтра звезды советуют Овнам плотнее заняться материальными делами. Например, нюансами, связанными с заработком и доходом от профессиональной деятельности. Это подходящий день для платежей и взаиморасчетов. Также, он удачен для интенсивного целевого шоппинга. Возможны неожиданные приобретения. Отдельные экстравагантные покупки не разорят вас, если в целом ваш бюджет сбалансирован, а траты разумны.

Телец

Завтра судьба надежно страхует Тельцов от неудач и дозволяет им мелкие чудачества. Вам будет легко поддерживать связь, следовать плану, идеалу или принципу. Неплохой день для учебы, экскурсии. Возможен сюрприз, подарок. Выполнив обязательную программу дня, можно позволить себе очередную прихоть. Не все ваши капризы исполнятся в точности. Лучше воздержаться от необратимого эксперимента с имиджем.

Читайте такжеАстрологи рассказали, какие два знака Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех

Близнецы

Завтра звезды советуют Близнецам позаботиться о стабильности и безопасности, особенно, в делах финансовых. Наряду с системностью и аккуратностью, вам не помешает скрытность. Не всегда удастся следовать правилам, если вы оказались в дружеской компании, за рубежом или в нештатной ситуации. Но даже в этом случае вам не стоит разглашать свои секреты или открывать доступ к своим ресурсам всем желающим.

Рак

5 января заставит Раков думать о планах и о связанном с ними долгосрочном договоре. В центр внимания может попасть нестандартный финансовый проект, инвестиция или новый бизнес, который невозможно развивать без серьезной стабильной поддержки. Звезды советуют выделить на эксперимент отдельные средства, не трогая базовый капитал. Стоит быть внимательнее, одалживая деньги друзьям или у друзей.

Лев

Завтра Львы должны быть дальновиднее в делах материальных и профессиональных. Возможны мелкие разногласия с партнером или другом. Львы-руководители, карьеристы, владельцы бизнеса могут предпочесть приятному отдыху работу и долг, любовному воркованию – производственное совещание. Одним из мотивов может стать зарабатывание средств на полезные новинки, дорогостоящие услуги или качественное лечение.

Дева

Завтра Девы удачливы в целевых контактах и путешествиях, в учебе с практическим прикладным уклоном. Общий фон дня радует стабильностью путей, точностью информации. Можно не бояться обмана. Материальное уживется с духовным. Удастся поддержать авторитет в глазах детей, пассии, друзей, попутчиков. Не исключен небольшой дискомфорт из-за нового стиля действий - например, необходимости расчетов в другой валюте.

Весы

Завтра Весам не стоит упускать из виду дела финансовые, сегодня они - ключ ко многим желаниям. Это подходящий день для проведения экспертизы, для оценки территории, ценностей, недвижимости, состояния ресурсов, степени ликвидности активов. Несмотря на весьма разумный подход к деньгам, тотальная экономия маловероятна, часть средств может уйти на творчество, отдых, личную жизнь, подарки, новинки, нужды детей.

Скорпион

Завтра Скорпионам выгодно смириться с капризами нужных людей. Стоит закрыть глаза на преходящие неудобства, если вас в целом устраивает ваш друг, партнер, клиент, попутчик или руммейт. Несмотря на финансовые, эстетические или иные разногласия, вы способны договориться о многом и поладить в главном, что для будущего важнее. Лучше учесть чужой экстравагантный вкус, выбирая место встречи или подарок.

Читайте такжеАстролог назвал главного лузера в 2020 году

Стрелец

Стрельцам завтра лучше поставить на первое место стабильность, пользу и толковый план, а не комфорт, креатив, импровизацию или романтику. В зависимости от контекста ситуации, стоит исходить из доступного бюджета, состояния здоровья, графика работы, имеющихся материалов, профессиональных навыков и других показателей, диктуемых реальностью. Думать об эксклюзиве или «изюминке» стоит во вторую очередь.

Козерог

Завтра сами небеса помогают Козерогам осуществлять их планы и подсказывают в нужный момент убедительные слова. Однако события порой будут развиваться с небольшими отклонениями от задуманного вами сценария. Не исключено, что вам придется дополнительно потратиться или в чем-то изменить своим прежним консервативным вкусам. Скорее всего, вы решитесь на экспромт не ради себя, а чтобы порадовать других.

Водолей

Водолеям завтра не стоит заострять внимание на дискомфорте в быту и отношениях. Если капризы исходят от близких, лучше проявить дипломатичность и дружелюбие, иначе ваш дом не будет вашей крепостью. Небольшие расхождения во вкусах и привычках не повод жертвовать стабильностью и общими планами. Возможны мелкие ошибки в распоряжении деньгами. Не стоит покупать обновки в дом, подарки, одежду, косметику.

Рыбы

Рыбам завтра не стоит терять время, если у них накопилось много повседневных дел с практическим уклоном. Это подходящие сутки для обсуждения планов, работы с документами и текстами, для занятий, требующих терпения и усидчивости. В выборе вещей и способа взаиморасчетов сегодня лучше руководствоваться стандартными проверенными сценариями и образцами: если времени в обрез, эксперимент создаст лишние проблемы.