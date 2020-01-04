Астрологи рассказали, какие два знака Зодиака скоро ждет небывалый финансовый успех

Дела, работа, карьера, деньги — все это будет девизом для Рыб на январь 2020 года.

Финансовое положение и возможность его поправить интересуют многих.

В финансовом гороскопе на январь 2020 года представители зодиакального круга смогут найти полезные рекомендации, благодаря которым получится справиться с любыми трудностями на пути к счастью. Об этом говорится в гороскопе на январь 2020, передает SlovoFraza.

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Стрелец

Влияние планет в январе 2020 года будет позитивным, но это не значит, что Стрельцам будет проще добиваться благополучия. В этом месяце придется щедро делиться своей энергией, приходить на помощь и учиться работать в команде. Несмотря на чрезмерную активность, в конце месяца Стрельцов ожидает заслуженная награда. В последних числах января можно приобрести лотерейные билеты или иным образом проверить свое везение.

Рыбы

Дела, работа, карьера, деньги — все это будет девизом для Рыб на январь 2020 года. Звезды и планеты будут благосклонны, поэтому Рыбам не стоит откладывать планов на завтра. Каждый день нужно делать несколько шагов по направлению к финансовой независимости, и тогда с середины января денежные потоки устремятся в кошельки Рыб. Астрологи рекомендуют тратить с осторожностью, чтобы финансовая удача не отвернулась.