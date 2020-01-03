Три знака Зодиака станут настоящими везунчиками 2020 года - астрологи

Астрологи говорят, что Крыса принесет большую прибыль и богатство почти всем знакам Зодиака.

Несмотря на то, что 2020 год является високосным, многим будет везти во всех сферах жизнедеятельности.

Больше всего повезет в новом году трем знакам: Овнам, Водолеям и Рыбам, пишет SlovoFraza.

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Овен: гороскоп на 2020 год для Овна

Для Овна 2020 год пройдет достаточно положительно. Все ваши поставленные цели на год обязательно осуществятся. Ваш пыл к работе и делам будет поражать не только окружающих, но и вас самих. Такого от себя вы точно не ожидаете! Звезды подготовили для вас также ряд сюрпризов: от изменения должности до переезда в другую страну. Одинокие пары в 2020 году наконец найдут свою настоящую любовь. А те, кто долго колебался, связывать ли свою судьбу и в дальнейшем с вашей любимой половинкой – найдут все ответы на вопросы.

Водолей: гороскоп 2020 год для Водолея

Для Водолеев 2020 год будет очень успешным. Вы будете достигать успеха во всех сферах жизнедеятельности. Вам откроются широкие перспективы карьерного роста. Однако помните, для того, чтобы достичь успеха – вам не стоит быть меркантильными и хитрить, ведь это негативно повлияет на вашу личность. Наибольшую благосклонность в 2020 году получат те, кто будет честным, активным и справедливым. Водолеи в 2020 году будут с легкостью заводить новые отношения и так же с легкостью их отпускать. Астрологи рекомендуют делать выбор не головой, а сердцем.

Рыбы: гороскоп на 2020 год для Рыб

Рыбы в 2020 году станут менее эмоциональными и более трудолюбивыми. Это улучшит вашу производительность: вы наберетесь смелости просить помощи у окружающих и сможете легко завести беседу с руководителями. Если вы чувствуете, что делаете хорошо свою работу, то не бойтесь попросить большую зарплату. В конце весны ожидайте большую покупку. Это может быть новый автомобиль, квартира или инвестиция в проект. Летом Рыбы немного расслабятся, впрочем уже осенью у вас откроется второе дыхание для того, чтобы с новыми силами завершить все планы и цели, которые вы поставили перед собой.