Гороскоп на 2020 год: астролог назвал счастливчиков и неудачников года

2020-ый обещает быть сложным и стрессовым, но ночь наиболее темна перед рассветом, который начнется вместе с Эпохой Водолея.

2020-ый станет рубежом, перейдя который, мы вступим в Эпоху Водолея, которая начнется в конце декабря. 21 декабря 2020 года Сатурн соединится с Юпитером, и это задаст совершенно новый геополитический тренд на ближайшее двадцатилетие. Таким образом, мы живем в последний год 20-летия, которое проходило под знаком Тельца.

Крыса (а 2020 год станет Годом Крысы) всегда связана с финансами, деньгами. Потому в этом году можно преуспеть, если задаться целю построить стабильный и прочный бизнес. Особенно в этом деле будут удачливы знаки Земли: Тельцы, Девы и Козероги. Для них этот год будет очень благоприятен, заявляет астролог Влад Росс, передает "Главред".

В целом, каждому из знаков Зодиака в 2020 году нужно стремиться изменить свою жизнь так, чтобы добиться устойчивости, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Счастливчики 2020 года:

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Козероги. В 2020 году Козероги будут "number one"! На протяжении всего года у них будет наблюдаться большой прилив сил. Они будут постоянно ощущать, что удача сопутствует им во всем. Этот год будет очень активным периодом и ознаменуется началом глобальных дел. Козероги именно в этом году могут начать проекты, которые будут развиваться весь цикл Сатурна, то есть 30 лет. А Сатурн, как известно, управляет Козерогом. К тому же, в этот знак войдет планета расширения и масштабности, планета счастья и успеха – Юпитер. Юпитер откроет перед представителями этого знака новые возможности, позволит развить начинания, преуспеть в карьере и самореализации, предоставит множество шансов. Проще говоря, Козерогам будет везти. После сложных ситуаций, которыми были насыщенны все предыдущие годы у Козерогов, наконец на горизонте их судьбы восходит солнце удачи. Им можно ничего не бояться, просчитывать и строить бизнес-планы, создавать свое будущее и добиваться успеха.

Тельцы. Тельцам также будет несказанно фартить в 2020-ом. Их ждет любовь, прилив энергии и сил, красивая жизнь. В их жизни возможны большие перемены, в том числе смена места жительства или какие-то приятные перемены, связанные с имуществом. У Тельцов ускорится темп жизни, и все будет прекрасно и замечательно. Представителей этого знака ждут постоянные выигрыши, потому им можно не бояться испытать свою удачу в азартных играх, в казино и лотереях. Также Тельцов ждут весьма удачные заграничные поездки, а, если они запланировали эмиграцию на этот год, то все пройдет на ура и будет во благо в их жизни. Мировоззрение Тельцов в этом году может круто измениться. Многие могут найти учителей, повысить квалификацию, получить второе образование. А некоторые Тельцы могут стать набожными и уйти в монастырь.

Девы. Дев в 2020 году ждет очень благоприятный период, когда они без труда могут найти хорошую работу и реализоваться в своем деле. Дев ждет "светлая полоса" в любви, в частности, одинокие Девы могут в этом году встретить преданную любовницу или любовника. Представители этого знака, как никогда, будут часто испытывать радость жизни. Они станут вести себя спонтанно, хотя Девам, в принципе, не свойственна эта черта. Но в 2020 году она им будет присуща и будет им помогать. Дев ждет масса удачных путешествий, в том числе на острова, где они, не исключено, могут встретить своего спутника (или спутницу) жизни. Так что в 2020 году Дев ждет романтика и благоприятная ситуация во всех сферах жизни.

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Овны. Очень динамичным 2020 год будет для Овнов, так как Марс будет часто проходить по их знаку Зодиака. Это сулит Овнам новые начинания, успешный бизнес. Им будет фартить в финансовых делах. Все будет супер в карьере и работе. А достижения Овнов удивят многих. Представители этого знака могут ставить перед собой множество целей и задач – все они будут достигнуты. Так что Овны будут весьма успешны.

Лузеры 2020 года:

Раки. Крайне неуспешным и сложным год будет для Раков. Они будут себя чувствовать кармически раздавленными, разбитыми. Их будут ждать разводы, суды, следствия, какие-то непреодолимые ситуации, наезды, масса сложных ситуаций, связанных с юридическими вопросами… Разрушение бизнеса и разрыв деловых партнерских связей может, как снег на голову, свалиться на Раков. Потому представителям этого знака, прежде всего, советую позаботиться о своем эмоциональном состоянии и семейной жизни. Не стоит рваться строить карьеру – лучше заняться привычными делами, хоть картошку-морковку выращивать на даче. Ракам следует проводить больше времени дома, с семьей. Им придется стараться, чтобы не нажить себе врагов, ни с кем не судиться и не спорить. И еще им важно – сразу отдавать долги, не обрастая ими.

Близнецы. Близнецам также не особо будет везти в 2020 году. Для них очень остро стоит опасность банкротства, аварий, катастроф, сложных ситуаций, стычек с какими-то неадекватными людьми. На Близнецов внезапно могут посыпаться обвинения в чем-то и наезды. Они могут столкнуться с криминалом. Потому представителям этого знака важно отсеять всех неправильных друзей и быть крайне осторожными с людьми. Гонка за легкими деньгами и быстрой наживой, а также крупные инвестиции на протяжении всего года им противопоказаны! Близнецов может подвести разум. Потому им я бы советовал на время уехать куда-нибудь в Индию, чтобы пожить в ашраме, в Тибет или на острова, чтобы отдохнуть. Совет Близнецам: не зацикливаться на материальных желаниях!

Весы. Представители этого знака весь год будут оказываться в каких-то двойственных ситуациях, сталкиваться со сложностями выбора, да и вообще, с трудностями. В семье все тоже будет не слава богу. 2020 год станет неблагоприятным для переезда Весов на новое место жительства, потому им лучше не делать резких движений и ничего не менять в своей жизни. Очень возможны сложные ситуации с родственниками. Весам также сложно будет удержаться на занимаемых должностях: их могут свергать, увольнять, понижать в звании. К слову, Путин – Весы по знаку Зодиака, и для него этот год будет точно непростым. Также Весам нужно быть очень внимательными к собственному здоровью, потому что они рискуют в 2020-ом оказаться на больничной койке. Вплоть до того, что могут отказать какие-то органы. Потому, идя на операцию, например, на сердце, нужно быть очень осторожными и, выбирая дату операции, консультироваться с астрологом. Для них опасна анестезия: они могут заснуть и не проснуться. Главная проблема для Весов – множество двойственных ситуаций в новом году. Для них это – ужас, потому что им сложно выбирать.

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Стрельцы. Не очень хороший год ждет Стрельцов. Лафа закончилась – счастье и большая удача покидают их, так как Юпитер покинул их знак и вошел в знак Козерога. Их ждет "закручивание гаек" в финансовых делах. Сатурн может негативно повлиять на их материальное благосостояние и денежные дела. Да и Плутон будет разрушительно сказываться на их финансах. Так что Стрельцы очень рискуют обанкротиться. Год сложный для них еще и потому, что их ждут разочарования в семейных и любовных отношениях. Их может бросить близкий человек, есть риск развода. А из-за развода они могут потерять целое состояние. Также могут быть финансовые споры и проблемы с деловыми партнерами.

Нейтральным 2020 год будет для таких знаков:

Водолеи. Для Водолеев 2020 год будет, скорее, благоприятным, чем нейтральным. Их будут спасать их оригинальные идеи, их нестандартный способ мышления и новаторские подходы. У них могут появиться новые перспективные дела, особенно в конце года, когда Юпитер и Сатурн в конце года войдут в знак Водолея. К концу года могут вызреть грандиозные планы и большие перспективы на годы вперед. Водолеи могут реализовать очень масштабные замыслы, планы и проекты. Однако в первой половине года Водолеям нужно опасаться тайных врагов. Им нельзя никому верить на слово и стоит полагаться на свою интуицию. Советы недоброжелателей, а также родственников и друзей, которые хотят казаться помощниками, могут привести Водолеев к банкротству или серьезным проблемам. Водолеям не стоит давать никому в долг деньги, даже родственникам и друзьям. А так, 2020 год для Водолеев будет насыщенным, со множеством поездок и путешествий. Это время больших возможностей. Планирование, разработка новых проектов и освоение неизведанных сфер – все это прекрасно будет удаваться Водолеям.

Львы. В первой половине года может быть нанесен удар по эгоизму Львов. Не исключены сложные ситуации в любви, отношениях с близкими. Одиноким Львам непросто будет найти нового спутника жизни. Львам нужно быть готовыми к сложностям в семье и при создании (или сохранении) семейного очага. Разводы. Но во второй половине года Львов ждет реализация желаний, достижение компромиссов, построение успешного бизнеса и продвижение в карьере. Так что во втором полугодии Львы смогут расслабиться, и все у них будет хорошо.

Рыбы. В первой половине года Рыбам будет фартить чуть меньше, чем во второй. Но во втором полугодии их ждет счастье, любовь, а также крутые деловые проекты, перспективная деятельность и благотворные перемены. А вот в начале года Рыбам нужно быть очень осторожными, меняя место работы. Также лучше никуда не ездить, так как велика опасность разного рода непредвиденных неприятных ситуаций в путешествиях. Во второй половине года, когда Нептун, символ счастья и высшей любви, будет проходить по знаку Рыб (а Нептун, как известно, еще и управляет Рыбами), у представителей этого знака в жизни наладится многое. Также их ждет высшая любовь, религиозный поиск и достижение высоких материй.

Скорпионы. Скорпионам в 2020 году нужно расслабиться. Все будет более-менее спокойно и хорошо. Особенно удачными будут дальние поездки, путешествия, а также учеба. Торговцы-Скорпионы вообще будут процветать. С другой стороны, для них актуальна опасность стать жертвой мошенников, а еще – попасть в сложные ситуации с автотранспортом. Например, у Скорпионов могут угнать машину. Да и вообще, я бы советовал им воздержаться от покупки авто в этом году, если такие планы были. Так же, как и Водолеям, Скорпионам следует быть осторожными в отношениях с родственниками, друзьями и мнимыми доброжелателями – никому не стоит доверять. В плане работы и деятельности Скорпионам ничего не стоит менять кардинально. Однако если Скорпионы чувствуют усталость и потребность в смене обстановки, то благоприятным будет переезд, смена места жительства.