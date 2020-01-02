Лунный календарь стрижек на январь 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были здоровыми и красивыми
Замечали ли вы, что порой после стрижки волосы растут быстрее, чем обычно и выглядят лучше? Считается, что это может зависеть от того, в какой фазе находилась луна в то время, как вы подрезали волосы.
Более того, в зависимости от расположения Луны в лунном календаре стрижка волос в 2020 году может оказывать, как благотворное влияние на дальнейшую Вашу судьбу (влияет позитивно на долголетие, удачу, финансовую стабильность и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду.
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Таким образом, составив график похода к парикмахеру по рекомендациям лунных дней на месяц, вы можете изменить не только вешний вид, но и привлечь удачу в свою жизнь.
Фазы луны в январе 2020
Первая четверть – 3 января.
Полнолуние – 10 января.
Третья четверть – 17 января.
Новолуние – 25 января.
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Лунный календарь стрижек на январь 2020
Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 года: 1, 3, 6-8, 11-16, 18-21, 27, 28, 30, 31 января.
Благоприятные дни для окраски волос в январе 2020 года: 1-3, 6-8, 13-16, 19-22, 27, 31 января.
Благоприятные дни для маникюра, педикюра в январе 2020 года: 1, 5-8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 31 января.