Лунный календарь стрижек на январь 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были здоровыми и красивыми

Красота волос может зависеть от того, в какой фазе находилась луна в то время, как вы их подрезали.

Замечали ли вы, что порой после стрижки волосы растут быстрее, чем обычно и выглядят лучше? Считается, что это может зависеть от того, в какой фазе находилась луна в то время, как вы подрезали волосы.

Более того, в зависимости от расположения Луны в лунном календаре стрижка волос в 2020 году может оказывать, как благотворное влияние на дальнейшую Вашу судьбу (влияет позитивно на долголетие, удачу, финансовую стабильность и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду.

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Таким образом, составив график похода к парикмахеру по рекомендациям лунных дней на месяц, вы можете изменить не только вешний вид, но и привлечь удачу в свою жизнь.

Фазы луны в январе 2020

Первая четверть – 3 января.

Полнолуние – 10 января.

Третья четверть – 17 января.

Новолуние – 25 января.

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Лунный календарь стрижек на январь 2020

Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 года: 1, 3, 6-8, 11-16, 18-21, 27, 28, 30, 31 января.

Благоприятные дни для окраски волос в январе 2020 года: 1-3, 6-8, 13-16, 19-22, 27, 31 января.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в январе 2020 года: 1, 5-8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 31 января.