Гороскоп на 2 января: что ждет завтра каждый знак Зодиака

Гороскоп на завтрашний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу завтра вам будет значительно легче.

Гороскоп на завтрашний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу завтра вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.

Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к завтрашнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды завтра нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i, передет "1001 гороскоп".

Овен

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Завтра граница между уверенностью и самоуверенностью Овна будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Овен может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Овна могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Овну завтра умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Телец

Завтра Телец может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Тельца активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Тельцу же завтра полезно позволить немного собой покомандовать.

Близнецы

Завтра звезды гороскопа советуют Близнецам выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно завтра пригодится Близнецам даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – завтра Близнецы будут способны на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Их изобретательность и креатив не будут знать предела!

Рак

Завтра мысли Рака будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Рак способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: завтрашняя бурная деятельность Рака окажется на редкость успешной и продуктивной.

Лев

Завтра у Льва огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Льву в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Завтра Лев способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

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Дева

Завтра Дева разгонится так, что остановиться станет для нее целой проблемой! Ее мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившейся Деве сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Дева будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Весы

Завтра обстоятельства будут поторапливать Весы, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не их стиль, Весы сумеют приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – завтра Весы склонны очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сами они не останутся внакладе: Весы будут чувствовать себя как никогда полезными и нужными. То есть практически счастливыми.

Скорпион

Завтра Скорпион будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Скорпиона будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Скорпиону завтра не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Стрелец

Завтра меньше всего на свете Стрельца будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что завтра не стоит попадаться Стрельцу под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Стрелец будет польщен.

Козерог

Завтра – отличный день для того, чтобы Козерог подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Козерога окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Завтра не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Козерог поймет, как ее можно добиться.

Водолей

Завтра Водолей способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Водолея будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Водолея идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он завтра отличаться не будет!

Рыбы

Завтра в Рыбах проснется настоящий бухгалтер! Они сумеют к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Рыбы завтра будут настроены столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.