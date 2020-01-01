Появился любовный гороскоп на январь 2020

Астрологи уверены: вступать в 2020 год нужно без обид, с позитивным настроем и верой в лучшее.

Сфера любви и чувств базируется на влиянии звезд. Астрологи уверены: вступать в 2020 год нужно без обид, с позитивным настроем и верой в лучшее.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Нестабильное влияние активных планет может потушить огонь этого Знака. Весь пыл Овнов перейдет из отношений с партнером в работу. Будут введены новые правила общения: какие-то аспекты отношений станут более свободными, какие-то — скрытыми от посторонних глаз. Астрологи советуют Овнам найти то, что поможет (как партнеру, так и им самим) реализоваться через любовь: это может быть поддержка, мотивация и даже ревность. Одиноких Овнов от одиночества спасет интуиция: шестое чувство придаст уверенности в себе и подарит силы действовать решительно.

Телец

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года

Январские звезды усилят психологическую зависимость от партнера: Тельцы рискуют негативно реагировать на любые попытки любимого человека провести время без них, что-то скрыть, заняться чем-то своим. Во второй половине месяца недовольство партнером сойдет на нет, а вот рубцы и шрамы могут остаться надолго. Чтобы этого не произошло, желательно снизить градус напряжения и стараться лучше понимать своего партнера. Тельцам в поисках не стоит увлекаться самоанализом: разбираясь с чувствами и анализируя прошлые промахи, можно запросто упустить реальные шансы и возможность стать счастливее.

Близнецы

В январе в отношениях Близнецов ждет много интересных перемен и открытий, основанных на прошлых разговорах, откровениях и желаниях партнера. Астрологи предупреждают об угрозе разрыва, которая повиснет над людьми, если те друг другом пресытились. В этом случае никакие перемены и нововведения не смогут развеять обоюдную скуку, рутину и охлаждение чувств. Одинокие представители Знака могут ощутить меланхолию и всерьез задуматься об отношениях по расчету. В этом случае лучше пробудить голос интуиции и обдумать, стоит ли игра свеч.

Рак

В январе влюбленные Раки попадут под власть прошлого, что может вылиться во взаимные упреки и споры. Астрологи рекомендуют больше работать над собой и учиться контролю эмоций, чтобы постоянные припоминания прошлых обид, запредельные требования и резкие перепады настроения не столкнули отношения в пропасть. Любимый человек простит многое, но не все. Раки в свободном полете в январе получат шанс заново влюбиться, особенно если в 2019 году их преследовала полоса неудач. Звезды благоволят взаимным симпатиям и романтическим подвигам.

Лев

Январь принесет Львам переломный момент: представители этого Знака могут всерьез задуматься о расставании. Причина — рутина, которая заставляет гордых и амбициозных Львов ломаться под тяжестью супружеских обязанностей. Захочется свободы, легкости, новых эмоций и общения. Не спешите переживать: спасение от кризиса можно найти в творчестве. А вот решившимся сыграть последний аккорд можно не надеяться на восстановление прежних отношений. Одинокие Львы рискуют попасть в плен иллюзий. Астрологи советуют соблюдать осторожность при новых знакомствах, особенно через интернет.

Дева

В январе астрологи советуют Девам не ограничивать свободу любимого человека, воздержаться от требований, капризов и сцен ревности. Важно усмирить свой пыл и позволить партнеру самостоятельно решать: провести время с вами или заняться вместо этого своими делами. Демоны, выпущенные Девами на волю, рискуют довести вторую половинку до отчуждения и раздумий о том, не пора ли взять перерыв. Девам, которые мечтают о любви и счастье, стоит внимательнее смотреть по сторонам: судьба подаст знак свыше. В скором времени станет ясно, кто подходит для роли идеального спутника.

Весы

С наступлением нового года в сфере отношений произойдет обновление. Астрологи настоятельно советуют не выяснять отношения с партнером, не спорить по поводу денег и не поступать назло. В противном случае неучтивость и повышенный градус раздражения в паре пробьет брешь в совместном счастье. Январь может стать вполне приятным в чувственном плане месяцем, если чаще демонстрировать свою любовь и преданность. Весам в сомнениях или активном поиске лучше с головой уйти в работу или сосредоточиться на саморазвитии. Сфера любви сейчас таит в себе больше опасностей, чем перспективных возможностей.

Скорпион

Январь принесет Скорпионам многочисленные ссоры из-за ревности, денег, разности целей, недостатка внимания и отсутствия свободного времени. Свести негатив на нет поможет уступчивость к интересам, желаниям и потребностям любимого человека. Астрологи советуют не ставить свои «хочу» выше партнера, тогда в отношениях станет больше нежности и душевного тепла. Невзаимно влюбленным и одиноким Скорпионам поможет инициативность и внимательность к объекту симпатии. Звезды советуют создать репутацию обходительного и внимательного человека, чтобы завоевать чужое сердце.

Стрелец

Новый год начнется для Стрельцов с хороших новостей: в январе у них с партнером появится больше общих интересов и целей, причем не только материальных, но и духовных. Правда, тонуть в любимом человеке не стоит: время, проведенное порознь, только укрепит отношения, выведя их на новую орбиту. А вот безотрывное времяпровождение чревато проявлением неприятных черт характера и взаимным отторжением. Одинокая жизнь Стрельцов в этом месяце потерпит изменения. Поначалу небольшие, они станут предвестниками крутых жизненных перемен. Еслина примете есть подходящая кандидатура, можно предпринять шаги навстречу совместному счастью.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам в январе поменьше третировать близкого человека и побольше уступать. Важно сохранять баланс интересов и не перегибать палку, увлекаясь упреками без объективных причин. Самым требовательным Козерогам стоит помнить о том, что нельзя диктовать свою линию поведения и что-то запрещать другому человеку, даже если это ваш партнер. Лояльность и внимательность — лучшие помощники, которые помогут внести в отношения то, чего им не хватает. Козерогам в поиске желательно перестать одаривать вниманием тех, с кем нет никаких перспектив. Некоторые знакомства лучше оставить на стадии приятного свидания.

Водолей

В январе Водолеи могут укрепить любовный союз и усилить любовь партнера при помощи материальных факторов, романтических жестов, психологических уловок и природного очарования, причем вкупе они помогут достичь желаемого в кратчайшие сроки. Как только неприступная крепость падет, можно будет сбавить обороты и уделить внимание личным, творческим и профессиональным интересам. Одиноким Водолеям не стоит забывать о том, что упрямство и напор порой работают куда хуже, чем внимательность и обходительность. Также астрологи предупреждают: из-за прошлых разочарований возможно повторение любовной драмы.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам в январе занять выжидательную позицию и чаще уступать любимому человеку. Чтобы не случился раскол, очень важно поддерживать начинания и поощрять достижения партнера, не забывая время от времени демонстрировать любовь и уважение. Все это поможет вывести союз на новый уровень, получив не только бесценный опыт, но и позитивные эмоции. Свободным Рыбам астрологи советуют сделать то, на что они не решались раньше. Можно искать новые способы привлечения любви, ходить на необычные свидания или попробовать завязать отношения с кем-то из близкого окружения.