Астролог составил любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Главными подарками наступающего года станут принятие себя со всеми плюсами и минусами, умение слышать свой внутренний голос, и душевная гармония.

2020 год сулит немало позитивных перемен в личной жизни каждого из знаков Зодиака, утверждает известный астролог Хаял Алкеперов. Прежде всего, связано это будет с внутренними изменениями, к которым подтолкнут нас звезды уже с первых месяцев года.

Главными подарками наступающего года станут принятие себя со всеми плюсами и минусами, умение слышать свой внутренний голос, и душевная гармония. Главное – воспользоваться этими дарами во благо, пишет "СТБ".

Овны

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Наступающий 2020 год сулит одиноким Овнам начало крепких отношений. Семейные же представители созвездия сумеют отшлифовать шероховатости в общении с партнером. Уладив давние ссоры и конфликты. Но при этом звезды советуют чаще выступать инициатором душевных разговоров и быть снисходительнее к ошибкам и промахам любимого человека.

Тельцы

В начале года Тельцы рискуют повторить уже когда-то совершенную ошибку в отношениях со своей половинкой. Это может стать весомым поводом для серьезной ссоры. А потому старайтесь учитывать былой опыт. Середина года сулит семейным Тельцам гармонию – у вас есть все шансы прийти к общему знаменателю с партнером в спорных моментах. Для одиноких же сердец благоприятным периодом станет конец весны – начало лета – есть вероятность судьбоносного знакомства.

Близнецы

С наступлением Нового года многие Близнецы будут одновременно стремиться к каким-то переменам в личной жизни, и бояться потерять ощущение стабильности. Совет звезд – прислушиваться к своему сердцу. Так как страх потерять зону комфорта может отдалять вас от счастья в личной жизни. Для семейных же знаков кардинальные перемены уготовила вторая половина года – не исключено, что вы с партнером придете к каким-то важным решениям, которые изменят вашу жизнь.

Раки

В начале года звезды советую Ракам поменьше откровенничать о своей личной жизни с людьми, в которых вы не уверенны на все сто. Есть большая вероятность стать объектом неприятных сплетен. Конец лета начало осени сулит одиноким Ракам романтические знакомства. Но старайтесь быть осторожнее и не торопите события, чтобы не отпугнуть потенциального претендента на ваше сердце.

Львы

В 2020 году у Львов может появиться совершенно новое видение происходящих событий. Уже с декабря звезды подтолкнут представителей знака разобраться в себе и сменить жизненные ориентиры. Благодаря чему на первый план, вместо карьеры, выйдет личная жизнь. Не удивительно, что такой подход позитивно отразится на сфере личных отношений. У одиноких Львов будут все шансы встретить свою любовь, семейные же знаки смогут насладиться гармонией в общении со своей половинкой.

Девы

Начало 2020-го года сулит одиноким Девам романтические знакомства. А потому постарайтесь больше внимания уделять себе – новая прическа, хобби или поход в спа не только порадуют вас, но и добавят глазам сияния, перед которым никто не устоит. Семейным же Девам предстоят некоторые трудности в отношениях с близкими. Скорее всего, чтобы избежать ссор, вам придется взять на себя больше семейных обязанностей и чаще уступать в спорах.

Весы

Личная сфера в 2020 году порадует представителей знака положительными изменениями. Многие одинокие сердца в этом году смогут найти свою судьбу и отважиться на серьезные перемены. Семейным же Весам звезды сулят позитивные эмоции и яркие впечатления. Не исключено, что партнер порадует вас путешествием вашей мечты.

Скорпионы

В наступающем году сфера личных отношений потребует от семейных Скорпионов постоянной работы над собой. Чтобы избежать громких ссор и конфликтов с любимым человеком, представителям знака стоит грамотно распределять свое время, и больше внимания уделять бытовым вопросам. Одиноким же Скорпионам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале года – есть риск разочарований.

Стрельцы

2020 год станет весьма перспективным в плане личных отношений. Многие одинокие представители знака не только смогут найти свою судьбу, но и придут к серьезным совместным решениям, вроде свадьбы. Семейные же представители знака всерьез задумаются о рождении ребенка. И стоит отметить, что дети, рожденные в этом году, несомненно порадуют родителей своей целеустремленностью, ловкостью и веселым характером.

Козероги

Сфера личных отношений порадует семейных Козерогов стабильностью. Скорее всего серьезных ссор или эмоциональных «качель» не предвидится. Но не стоит переживать о том, что вас может одолеть скука. Присущая вам жажда авантюр поможет внести яркие краски в размеренный семейный быт. Одиноким Козерогам наступающий год обещает начало новых отношений, которое, скорее всего, припадет на первые летние месяцы.

Водолеи

Семейные Водолеи в начале года могут столкнуться с небольшими трудностями в сфере личных отношений. Близкие люди, то и дело, могут воспринимать вашу конструктивную критику в штыки, и остро реагировать на замечания. А потому постарайтесь запастись терпением и выдержкой. И по возможности, старайтесь лишний раз не вступать в конфронтацию. Одиноких же представителей первая половина года, скорее всего, не порадует кардинальными переменами. Зато будет достаточно времени, чтобы разобраться в себе.

Рыбы

В 2020-м году любовная сфера потребует от Рыб умения находить компромисс. Чтобы избежать волнений в семейном водоеме, старайтесь чаще уступать в спорах своей половинке и не воспринимайте близко к сердцу колкие замечания. Ваша выдержка и дипломатичность – залог успеха в отношениях. Для одиноких сердец перспективным будет период конец зимы – начало весны. Звезды уготовили вам романтическое знакомство.