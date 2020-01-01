Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года

Известный астролог Павел Глоба назвал четырех счастливчиков, для которых наступивший год подарит массу новых возможностей, открытий и уникальных шансов.

Гороскоп 2020 подскажет, для кого из знаков Зодиака настанет период абсолютного везения и удачи.

Известный астролог Павел Глоба назвал четырех счастливчиков, для которых наступивший год подарит массу новых возможностей, открытий и уникальных шансов, передает "РБК Украина".

Овны

В 2020 году жизненная энергия Овнов будет целый год бить через край. Звезды сулят людям, рожденным под этим знаком, повышенную энергичность и неумеренную уверенность в себе. Такой энергетический коктейль поможет Овнам свернуть горы и добиться больших успехов в новом году, уверен Павел Глоба.

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Тем не менее, астролог советует Овнам следить, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Глоба советует представителям знака хоть иногда прислушиваться не только к своему, но и к чужому мнению. Это не только не навредит Овнам, но и принесет им пользу, ограничив количество ошибок.

Тельцы

Тельцам в 2020 году астролог советует заняться вопросом денег. Это та жизненная сфера, которая будет даваться представителям этого знака на удивление легко. Для того, чтобы финансовые ручейки превратились для Тельцов в бурные потоки, им, несомненно, придется приложить немало усилий. Но результат может превзойти все ожидания.

Ум Тельца будет работать четко и быстро, помогая ему легко ориентироваться в быстроменяющемся мире и находить особенно выгодные проекты там, где другие пройдут мимо. Со стороны может даже показаться, что в 2020-м году у Тельца обострилось какое-то непостижимое чутье на деньги. Но это не так, вместо чутья Тельцом будет руководить логика и расчет.

Скорпионы

Скорпионам в новом году можно будет позавидовать. Он поменяет свой взрывной нрав на великодушие и снисходительность. Такое смягчение темперамента и отказ от категоричности поможет представителям этого знака Зодиака добиться немалых успехов в 2020 году. Павел Глоба считает, что он гораздо реже будет пускать в ход свое острое жало, предпочитая прощать и искать компромисса, а не мстить.

Впрочем, это вовсе не означает, что из Скорпиона можно будет веревки вить. Напротив, горе тому, кто соблазнится этой его повышенной мягкостью. Потому что если прощенный враг не поймет благородного порыва Скорпиона и позволит себе вновь перейти границы дозволенного, то пусть потом не жалуется, что его не предупредили.