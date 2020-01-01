Гороскоп 2020: что ждет знаки Зодиака

В рейтинге удачников 2020 года Стрелец занимает почетное первое место.

2020 год принесет всем много сюрпризов, поэтому важно знать, к чему готовиться.

Астрологи составили гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака, передают "Факты".

Овен

Год для представителей этого знака будет состоять из двух частей. Первая принесет много знакомств, возможно, новую любовь, интересную работу и деньги. Вы только не ленитесь и не упустите те возможности, которые появятся на вашем пути.

А вот во второй половине года вам захочется бросить все и уехать далеко, спрятаться. Но не стоит, лучше решить все проблемы, вы справитесь.

Телец

Год дает Тельцу возможность реализовать сногсшибательные планы. Если вы мечтали о кругосветке или самой пышной свадьбе, начинайте действовать. Это год, когда будут стартовать и развиваться самые успешные ваши проекты, рождаться дети, создаваться семьи.

Правда, с семьей не все так легко. Семейным Тельцам придется постараться, ведь год изменит из до неузнаваемости (в хорошем смысле), а не все партнеры это выдержат.

И еще подарок под елку: Телец сможет в 2020 году легко похудеть или нарастить жирок. Все зависит от того, что ему больше нравиться.

Близнецы

2020 год для Близнецов — время действия. Перестаньте мечтать, а то упустите свой шанс. Соберитесь и начинайте работать.

Звезды говорят, что вы будете все делать в последнюю минуту, поэтому не все успеете, но если постараться, то получится, как мечтали.

Гороскоп также предупреждает: не будьте спасателем, не вытягивайте людей, которые сами ничего не делают, а то не хватит сил для своих проектов.

Рак

Скромные Раки в 2020 году удивят всех своей активностью. Вы станете сильными, храбрыми, даже сами себя будете удивлять.

Год обещает много побед, судьбоносные знакомства, успешный бизнес. Но есть одно «но» — не будьте одиночкой, работайте с коллективом.

Ну, и в новом году хорошо пройдет сдача экзаменов, получение прав и оформление любых документов

Лев

Хороший год для Льва. Много побед, успех, удачные начинания. Но звезды советуют обратить внимание на семью, ведь можно мир завоевать, но потерять любовь близких.

Если вы планировали заняться фигурой, изменить внешность, стать здоровее, то год прекрасно подходит для этого.

Читайте такжеТрем знакам Зодиака сказочно повезет в 2020 году - гороскоп

Дева

Бытовые дела не для Девы в новом году. Сделайте то, о чем мечтали. Прыгайте с парашютом, бегайте марафоны, отправляйтесь жить на другой конец света. Все получится, все принесет радость.

Вы — самый счастливый знак 2020 года. Пользуйтесь этим, не тратьте время на мечты и рутину.

Весы

2020 год — время ошибок. Весам стоит думать семь раз, а потом делать. Не время разводиться, бросать работу, брать кредит. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Но есть и хорошие новости. Вы сможете достичь многого в творчестве. Вы можете успешно выращивать растения, писать диссертацию или книгу.

Скорпион

Не очень яркий год для Скорпиона. Удачный для саморазвития, самоорганизации, самодисциплины, но больших побед не ждите.

Помните, что 2020 год для вас — подготовка к более важному, поэтому готовьтесь, работайте над собой. И да, копите деньги.

Стрелец

В рейтинге удачников 2020 года Стрелец занимает почетное первое место. Вы все сможете, все сделаете.

Но есть неприятное «но»: начало года будет не очень удачным. Возможно, вы останетесь без кошелька, любимой вещи, затопите соседей. Но скоро все наладится.

Козерог

2020 год для вас — год открытий себя. Вы сами не знаете, на что способны. Возможно, для этого придется обратиться за помощью к специалистам, чтобы узнать.

Звезды советуют вам полюбить себя. Со всеми плюсами и минусами. Ваши недостатки превратятся в достоинства, просто еще не время.

Водолей

Ценности в 2020 году — семья, дети, родной дом. Вы будете делать все, чтобы вашим близким было хорошо. Одинокие Водолеи встретят свою любовь и начнут вить гнездо.

А еще Водолей найдет новое хобби. Звезды предупреждают, что это хобби может превратиться в манию.

И помните, что 2020 год идеально подходит для вкладывания денег в недвижимость.

Рыбы

Для Рыб новый год будет продолжением старого. Все, что вы начали в 2019 году, придется доделать. Но вам это понравиться.

Это тихий год, что не разочарует Рыб, ведь они не стремятся быть в центре событий. Но это и очень удачный год. Все, что будет делать представитель этого знака, получится.