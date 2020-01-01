Гороскоп на 1 января 2020: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Астролог дал прогноз на первый день нового года для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 1 января 2020 года предусматривает насыщенный день. Стоит приступить к выполнению запланированного, поездки будут проходить удачно.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на 1 января 2020 года для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

День обещает быть счастливым. Вы можете рассчитывать на финансовую поддержку и начинать проекты, которые имеют хорошие перспективы на будущее.

Телец

1 января вы можете получить нужные для удачного улаживания важного дела юридические документы. Это хорошее время для всевозможных инвестиций.

Близнецы

Наконец, ваши мудрость, сдержанность и доверие окупятся. Вы, наверное, получите очень хорошие новости или удивитесь приходу кого-то, на кого вы давно ждали. Вам удастся найти и покой, и удовольствие в собственной компании.

Рак

Вы будете стремиться к профессионализму и ответственности, а финансовые вопросы могут проникнуть в ваши персональные отношения. Реализация ваших планов наберет обороты, поэтому продолжайте двигаться вперед.

Лев

Максимально используйте свой потенциал, ведь день обещает быть достаточно активным. Раздувайте огонь энтузиазма внутри себя.

Дева

День будет полон планированием, действиями и реализацией различных типов идей. Посмотрите на вещи в долгосрочной перспективе, сделайте экскурс в прошлое, проанализируйте то, чего вы уже достигли, и составьте план на будущее.

Весы

Никто не сможет вас огорчить сегодня. Используйте это время для выполнения сложной и серьезной работы. Сложности воспринимайте, как возможность изучить новое.

Читайте такжеТрем знакам Зодиака сказочно повезет в 2020 году - гороскоп

Скорпион

Ваши мечты будут сбываться и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Стрелец

1 января вы легко оторветесь от реальности – мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не нравится.

Козерог

Вам во многих ситуациях захочется найти ложь, неправду, лицемерие, неискренность, обман, а то и даже измену. Впрочем, вы имеете шансы попасть в плен собственных иллюзий – поэтому не спешите с выводами.

Водолей

Противоположный пол будет привлекать ваше внимание. Вероятно, что ваше внимание будет сосредоточено только на одном человеке. К сожалению, вы можете пренебречь всеми другими делами и обязанностями.

Рыбы

Вы 1 января будете очень общительными, но на вас также будут влиять эмоциональные дилеммы. Вам будет трудно понять, кого стоит выбрать и кого отвергнуть. К сожалению, вы не получите четкого, конкретного ответа.